Väčšina mimovládok zachraňujúcich migrantov na mori odmietla kódex

Miláno 31. júla (TASR) - Väčšina mimovládnych organizácii zachraňujúcich migrantov v Stredozemnom mori odmietla dnes podpísať nový kódex správania, ktorý pre ne vypracovalo talianske ministerstvo vnútra. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Kódex vypracovala talianska vláda po správach, že niektoré mimovládne organizácie spolupracujú s pašerákmi migrantov.Rokovania o kódexe medzi mimovládkami a vládnymi predstaviteľmi prebiehali od minulého týždňa. Dnes sa obe strany stretli na ministerstve vnútra v Ríme, kde mali zástupcovia mimovládok poslednú možnosť kódex podpísať.Rezort vnútra varoval, že organizácie, ktoré kódex nepodpíšu, riskujú stratu prístupu do talianskych prístavov.Šéf Lekárov bez hraníc (MSF) Gabriele Eminente odmietavý postoj svojej humanitárnej organizácie vysvetlil tým, že nechce na palube ozbrojených policajtov, čo je jedna z podmienok obsiahnutá v kódexe. Prítomnosť zbraní je podľa neho v rozpore so zásadami organizácie.Kódex nepodpísala ani nemecká organizácia Jugend Rettet. Humanitárna organizácia Save the Children sa s novými pravidlami stotožnila.Európska pohraničná agentúra Frontex už vo svojej správe z vlaňajšieho decembra poukázala na možnosť nekalej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a sieťami pašerákov ľudí, ktorí lode nezávislých organizácií vnímajú ako "taxíky" pre migrantov v núdzovej situácii na mori.Taliansky prokurátor Carmelo Zuccaro v apríli tohto roka uviedol, že sú dôkazy o "priamych kontaktoch" medzi týmito organizáciami a prevádzačmi v Líbyi, odkiaľ sa migranti plavia do Európy. Niektoré mimovládne organizácie podľa neho prijímajú telefonáty z Líbye, navádzajú člny s migrantmi k záchranným plavidlám pomocou svetiel a niekedy vypínajú lodné rádiové vysielače, pravdepodobne preto, aby sa neprišlo na to, že vstupujú do líbyjských pobrežných vôd. "Toto sú overené skutočnosti," dodal prokurátor.V júni sa zvýšilo napätie aj medzi líbyjským námorníctvom a posádkami plavidiel mimovládnych organizácií. Líbyjská strana nariadila ich kapitánom, aby opustili líbyjské vody, kde čakajú na lode s utečencami. Zároveň obvinila mimovládne organizácie, že sú v priamom kontakte s pašerákmi ľudí, ktorí sa nachádzajú medzi utečencami.