Väčšina nemeckých firiem si myslí, že brexit im spôsobí malé škody

Kolín nad Rýnom 23. januára (TASR) - Drvivá väčšina nemeckých firiem sa domnieva, že odchod Británie z Európskej únie (EÚ) im spôsobí len malé škody, prípade žiadne. Vyplýva to z prieskumu kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum (IW).Nemecko, najväčšia ekonomika v rámci EÚ, v minulosti poukazovalo na veľký význam udržania otvorených obchodných vzťahov s Britániou po jej odchode z bloku. Minister financií Wolfgang Schäuble minulý týždeň povedal, že vláda v Berlíne sa počas rokovaní o brexite pokúsi minimalizovať akékoľvek škody, ktoré môže rozchod Londýna s EÚ obom stranám spôsobiť.Ale prieskum IW, na ktorom sa zúčastnilo 2900 firiem ukázal, že až 90 % z nich nečaká žiadne, prípadne len malé škody v dôsledku brexitu.Iba 2 až 3 % opýtaných, predovšetkým z nemeckého priemyslu, uviedli, že brexit bude mať výraznejší vplyv na ich investície a pracovnú silu.Približne štvrtina, teda 25 % respondentov, dokonca predpovedá, že brexit prinesie aj pozitíva, môže napríklad viesť k zvýšeniu zahraničných investícií v Nemecku.Výsledky prieskumu tak ostro kontrastujú so správami, podľa ktorých majú nemecké automobilky a farmári obavy z potenciálnych negatívnych dôsledkov tzv. tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z jednotného trhu, na vzájomný obchod.Británia je tretím najväčším obchodným partnerom Nemecka, po USA a Francúzsku. Hodnota nemeckého exportu do Británie dosiahla v období január-november 2016 zhruba 80 miliárd eur.Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň oznámila, že jej krajina odíde nielen z EÚ, ale aj zo spoločného trhu, aby získala plnú kontrolu nad svojimi hranicami a zákonmi.Vyše 60 % opýtaných v prieskume nemeckého inštitútu IW vyhlásilo, že preferujú tzv. mäkký brexit.Stúpenci brexitu vlani počas kampane presviedčali britských voličov, že EÚ sa bude chcieť dohodnúť na voľnom obchode s Britániou, pretože vyváža na ostrovy viac tovaru, ako prúdi opačným smerom. To znamená, že môže z obchodného hľadiska stratiť viac ako Británia.