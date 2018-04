Väčšina pekárov chce dať ľuďom od mája príplatky v plnej výške

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. apríla (TASR) - Od začiatku mája tohto roka začínajú platiť vyššie príplatky za prácu v noci, cez sviatok a zavedú sa príplatky za prácu počas víkendov. Väčšina slovenských pekárov však neplánuje využiť výnimku, ktorú im umožní zákon, teda nepridať svojim zamestnancom toľko, koľko im štát nariaďuje. Práve naopak, zamestnancom plánujú dať príplatky v plnej výške.Pekári patria do segmentu, ktorý si bude môcť v rámci tohto povinného zvyšovania príplatkov uplatniť výnimku cez tzv. derogačnú klauzulu. Tú si firmy môžu upraviť v kolektívnej, resp. pracovnej zmluve so zamestnancom. Umožnila by tak pekárom neplatiť zákonom nariadenú výšku príplatkov, ale nižšiu.avizoval predseda Únie priemyselných pekárov SR Vladislav Baričák.Príplatky budú stáť podľa prepočtov slovenský pekárenský sektor 24 miliónov eur. V súčasnosti je hodinová cena práce v pekárenskom segmente vyčíslená v priemere na päť eur. Po zavedení príplatkov v extrémnych prípadoch, teda ak pôjde o kombináciu práce v noci a v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom, hodina práce narastá až trojnásobne, čo predstavuje hodinovú sadzbu až 15 eur.doplnil Baričák.Podľa aktuálnych verejne dostupných údajov z účtovných závierok za rok 2017 vyplýva, že dvadsiatka najväčších hráčov na pekárenskom trhu dohromady vykázala vysokú stratu, a to až 831.000 eur. No oficiálne dáta o výsledkoch hospodárenia v oblasti výroby pekárskych výrobkov hovoria, že produkcia dosiahla výnosy viac ako 7 miliónov eur.spresnil Baričák.Pre tento zlý stav v segmente pekári aj naďalej pokračujú v rokovaniach s vládou. Neakceptácia nákladov pri rokovaniach s odberateľmi donútila slovenských pekárov žiadať v novele zákona o neprimeraných obchodných podmienkach o spresnenie definície výrobných nákladov na, ktoré definuje zákon o cenách. To, že jeho podmienky sa musia sprísniť, uviedli aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na návšteve v nitrianskej pekárni minulý týždeň.