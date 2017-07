Väčšina poisťovní na Slovensku zatiaľ nepoisťujú kybernetické riziká

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júla (TASR)

Bratislava 6. júla (TASR) – Kybernetické útoky vo svete sú čoraz častejšie a ohrozujú bezpečnosť štátov, firiem i jednotlivcov. Na Slovensku väčšina poisťovní zatiaľ neponúka možnosť poistenia kybernetických rizík. Vyplýva to z prieskumu TASR medzi poisťovňami.Výnimkou je UNIQA poisťovňa, ktorá poskytuje Kyber poistenie ako možnosť k poisteniu zariadenia domácnosti. Ako uvádza na svojom webe, poisťuje štyri riziká, a to útoky v rámci elektronických platieb, ohrozenie virtuálnej identity, poškodenie online povesti a riziko nákupu cez internet.Allianz – Slovenská poisťovňa poisťuje riziko straty citlivých údajov, avšak ide len o únik dát, ktoré spravuje podnikateľ a spôsobil ho kybernetický útok, upresňuje na svojej webstránke.Z ankety TASR tiež vyplýva, že riziko kybernetických útokov poisťovne pozorne sledujú.povedala pre TASR manažérka pre komunikáciu a PR poisťovne Wüstenrot Daniela Vlčková. Marketingový manažér Aegon Slovensko Ján Ďurech pre TASR uviedol, žeRovnaký postoj prejavil hovorca poisťovne Generali Milan Janásik, ktorý pre TASR povedal, že "ak klienti o tento typ poistenia prejavia záujem, budeme sa jeho vývojom určite zaoberať".Vo svete pribúdajú však poisťovne, ktoré rozoznali hrozbu hackerských útokov ako príležitosť na predstavenie nového druhu poistenia. Len pred týždňom uviedla americká poisťovňa AIG na trh v Nemecku ponuku poistenia proti kybernetickému útoku.uviedol viceprezident AIG Peter Solmssen. V Nemecku sa téma bezpečnosti stala aktuálnou až pred dvoma rokmi.Ako ďalšia možnosť na ochranu pred hrozbou kybernetických útokov sú popri poistení aj služby takzvaných etických hackerov. Na Slovensku ich združuje napríklad spoločnosť Hacktrophy. Ako uvádza na svojej webstránke, klient jej odovzdá projekt s popisom bezpečnostných zraniteľností, ktoré chce nájsť. Následne hackeri tieto slabiny odhaľujú a klientovi dajú o nich spätnú väzbu.Posledné rozsiahle hackerské útoky sa odohrali minulý týždeň. Začali sa šíriť 27. júna z Ukrajiny a postupne zasiahli viac ako 50 krajín vrátane Talianska, Česka, Nemecka, Rumunska, Maďarska, Argentíny a Dánska. Vydieračský vírus so znakmi ransomwaru napadol vládne inštitúcie a úrady, rôzne nadnárodné, výrobné a energetické spoločnosti a bankomaty. Najviac zasiahnutá Ukrajina vyhlásila, že útok sa odohral prostredníctvom programu "M.E.doc" a obvinila z neho ruské bezpečnostné služby.