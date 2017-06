Väčšina Slovákov je za zákaz Kotlebovej strany ĽSNS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 27. júna - Strana ĽSNS Mariana Kotlebu by mala byť podľa 68,5 percenta Slovákov zakázaná. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA, ktorý robili na vzorke 1 208 respondentov starších ako 18 rokov na území celej Slovenskej republiky od 13. do 19. júna.Na otázku "Generálny prokurátor Jaromír Čižnár dal na Najvyšší súd podnet na rozpustenie ĽSNS Mariana Kotlebu. Ste za to, aby Najvyšší súd SR zakázal túto stranu?" odpovedalo 68,5 percenta opýtaných áno, pričom 44,2 percenta tvrdia, že rozhodne áno a 24,3 percenta odpovedalo skôr áno ako nie.Strana Ľudová strana Naše Slovensko by nemala byť zakázaná podľa 18,6 percenta respondentov, pričom 9,7 percenta respondentov povedalo zákazu ĽSNS rozhodne nie a skôr nie ako áno odpovedalo 8,9 percenta opýtaných. Odpoveď neviem si zvolilo 12,9 percenta opýtaných Slovákov.