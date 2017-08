Väčšina slovenských firiem nevie čeliť novodobým kybernetickým útokom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) – Necelé dve pätiny podnikov na Slovensku majú pokročilé bezpečnostné nástroje pre odhaľovanie vydieračských a škodlivých softvérov a iných hrozieb. Vyplynulo to z prieskumu o využívaní digitálnych technológií, ich prínosoch a plánovaných technologických investíciách firiem v najbližších rokoch, ktorý v máji tohto roka urobila agentúra GfK medzi viac ako stovkou IT manažérov, riaditeľov a majiteľov podnikov.Väčšina slovenských firiem využíva štandardné preventívne systémy zamerané na IT bezpečnosť, napríklad antivírusy a firewally, oveľa menej spoločností má však nasadené sofistikovanejšie bezpečnostné nástroje proti novodobým hrozbám, akými sú napríklad ransomvéry alebo útoky spôsobujúce výpadky webov a služieb.Kým prvú kategóriu nástrojov využíva podľa prieskumu GfK 93 % firiem, vyššie zabezpečenie, ako sú nástroje pre šifrovanie dát a prediktívny monitoring počítačových sietí, používajú iba necelé dve pätiny (38 %) podnikov.upozornil Roman Čupka, regionálny country manažér spoločnosti Flowmon Networks, ktorá sa zaoberá zabezpečením počítačových sietí.O podceňovaní významu sofistikovaných bezpečnostných riešení nesvedčí iba pomerne nízka miera ich využívania, ale aj poddimenzované investičné plány firiem pre najbližšie roky. Do nadštandardných systémov pre IT bezpečnosť plánuje počas najbližších troch až piatich rokov investovať len približne 20 % spoločností.avizuje Čupka.