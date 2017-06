Väčšina Ukrajincov, ktorí už vycestovali do EÚ bez víz, išla do Poľska

Slovensko-ukrajinské hranice, ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 12. júna (TASR) - Viac ako 1800 ukrajinských občanov využilo v nedeľu možnosť vycestovať do krajín EÚ bez víz, uviedol dnes podľa agentúry Ukrinform hovorca ukrajinskej pohraničnej služby Oleh Sloboďan.Na oficiálnej stránke na Facebooku Sloboďan spresnil, že 78 percent Ukrajincov vycestovalo na územie schengenského priestoru pozemnými cestami; zvyšných 22 percent využilo leteckú dopravu. Podľa Sloboďana najčastejšou destináciou Ukrajincov je momentálne Poľsko. Viac ako polovica Ukrajincov "začala zoznamovanie sa s Európou návštevou tejto krajiny."Dodal, že dvom Ukrajincom bol odopretý vstup na územie do EÚ. Ako vysvetlil, v oboch prípadoch šlo o dôsledok predchádzajúceho porušenia imigračných zákonov na území členských štátov EÚ.Rozhodnutie Rady ministrov Európskej únie o udelení bezvízového styku pre Ukrajinu bolo prijaté pred mesiacom a platí od uplynulej nedele 11. júna.Zrušenie vízovej povinnosti na cesty do 90 dní sa vzťahuje na tých občanov Ukrajiny, ktorí majú biometrické pasy.Bezvízový styk, ktorý sa s výnimkou Británie a Írska vzťahuje na celú EÚ a všetky krajiny patriace do schengenského priestoru, nedáva však občanom Ukrajiny právo pracovať v EÚ.O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.