Väčšina voľných miest je v regiónoch s najnižšou nezamestnanosťou

Bratislava 30. augusta (TASR) - Paralelne so znižujúcou sa mierou evidovanej nezamestnanosti pribúdajú voľné pracovné miesta, ktoré sa firmy snažia obsadiť. Ku koncu júla evidovali úrady práce na Slovensku spolu 61.057 voľných pracovných miest. To je o 60 % viac ako v rovnakom období minulého roka.Štruktúra obsadzovaných miest sa však nemení. Firmám chýbajú najmä zamestnanci so základným vzdelaním, ako aj nižším a stredným odborným vzdelaním. Najviac voľných pozícií evidujú úrady práce v Trnavskom a Bratislavskom kraji.Ku koncu júla pripadali na jedno voľné pracovné miesto v priemere traja disponibilní uchádzači o zamestnanie. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Platí pritom, že v krajoch, kde je nezamestnanosť najnižšia, je počet voľných miest najvyšší. Napríklad najviac pracovných miest evidujú úrady práce v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde je miera nezamestnanosti najnižšia. V Trnavskom kraji sa ku koncu júla 2017 pohybovala na úrovni 3,12 % a úrady tu evidovali 12.321 voľných miest. V Bratislavskom kraji dosahovala nezamestnanosť 3,70 % a úrady evidovali 13.654 voľných miest.vysvetľuje hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. A tak, hoci úrady práce stále evidujú viac ako 180.000 nezamestnaných, niektorí zamestnávatelia hlásia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre ich oblasť podnikania.Podľa Gábriša redukcia pretrvávajúcej miery nezamestnanosti bude stále ťažšia a pomalšia ako doteraz. Napriek stále existujúcej skupine nezamestnaných je problém nájsť pracovníkov vhodných na voľné pracovné miesta. Ľudia teda nemajú vhodné zručnosti alebo vytvorené pracovné miesta sú v iných regiónoch ako nezamestnaní. Tieto štrukturálne rozdiely bude treba v budúcnosti redukovať.