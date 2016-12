Väčšina zamestnancov PPS Group Detva podporuje štrajk

Na archívnej snímke protestné zhromaždenie zamestnancov detvianskych firiem PPS Group v roku 2012. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Detva 22. decembra (TASR) - Zamestnanci PPS Group Detva dnes ukončili hlasovanie o vstupe do štrajku. Z viac ako 800 zamestnancov sa ich do hlasovania zapojilo takmer 87 %. Z nich 97,09 % so štrajkom súhlasí a plne ho podporí. Ako sa píše v správe, ktorú dnes zaslali TASR, o ďalšom postupe rozhodne Výbor Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO v pondelok 2. januára 2017.K hlasovaniu o vstupe do štrajku pristúpili odborári na základe vyhodnotenia priebehu a výsledkov kolektívneho vyjednávania. Konanie pred sprostredkovateľom sa totiž ešte 9. decembra 2016 skončilo neúspešne, nakoľko zmluvné strany nedospeli k dohode vo všetkých bodoch návrhu kolektívnej zmluvy, ktoré boli predmetom sporu. Zástupcovia zmluvných strán pritom absolvovali od 18. júla 2016, kedy zamestnávateľ predložil návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2017, až do 9. decembra 2016 celkovo deväť kôl rokovaní, z toho šesť za účasti sprostredkovateľa.Sporných zostalo zhruba desať oblastí návrhu kolektívnej zmluvy, medzi inými napríklad požiadavky odborov na odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce, problematika bezpečnostných prestávok, času na osobnú očistu, hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov v roku 2017, tvorby a čerpania sociálneho fondu. Ako neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS Group, a.s., v roku 2017.