Väčšinu všetkých popráv vo svete vykonali vlani v piatich krajinách

Londýn 12. apríla (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) zaznamenala vlani v 23 krajinách minimálne 993 popráv. Je to o štyri percentá menej než v roku v roku 2016 (1032 popráv) a o 39 percent menej než v roku 2015. Väčšinu rozsudkov smrti vykonali úrady v Číne, Iráne, Saudskej Arábii, Iraku a Pakistane. O záveroch v stredu zverejnenej každoročnej celosvetovej správy AI o treste smrti informovala Kristína Kironská z Amnesty Slovensko.Čo sa týka počtu popráv, ostáva v popredí aj naďalej Čína. Skutočný rozsah uplatňovania trestu smrti v tejto krajine stále nie je známy, keďže tieto údaje sú klasifikované ako štátne tajomstvo.Celosvetové číslo 993 vykonaných popráv preto nezahŕňa tisíce popráv, o ktorých sa predpokladá, že boli vykonané v Číne. Okrem Číny sa 84 percent všetkých popráv uskutočnilo iba v štyroch krajinách - Iráne, Saudskej Arábii, Iraku a Pakistane.Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE) popravy v roku 2017 obnovili. Naopak, popravy výrazne poklesli v Bielorusku (o 50 percent), v Egypte (o 20 percent) v Iráne (o 11 percent), v Pakistane (o 31 percent) a v Saudskej Arábii (o päť percent).Výkon trestu smrti sa vlani zdvojnásobil alebo takmer zdvojnásobil v Palestíne, Singapure a Somálsku.Trest smrti za všetky zločiny zrušili v roku 2017 dve krajiny - Guinea a Mongolsko. Gambia podpísala medzinárodnú zmluvu, ktorou sa zaväzuje, že nevykoná popravy a zruší trest smrti legislatívne.Ku koncu roka 2017 trest smrti za všetky zločiny zrušilo 106 krajín a 142 krajín zrušilo trest smrti legislatívne alebo v praxi.Správa za rok 2017 naznačuje, že v Iráne bolo popravených najmenej päť osôb, ktoré mali menej ako 18 rokov v čase spáchania trestného činu, za ktorý ich odsúdili na smrť.V mnohých krajinách, v ktorých boli ľudia odsúdení na trest smrti alebo popravení, súdny proces nespĺňal normy medzinárodného spravodlivého súdneho konania. Zahŕňalo to aj vynútenie priznaní prostredníctvom mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, a to v Bahrajne, Číne, Iráne, Iraku a Saudskej Arábii.V Európe a v Strednej Ázii bolo Bielorusko jedinou krajinou, ktorá vykonala popravy. V roku 2017 v Bielorusku vykonali najmenej dve popravy a boli uložené najmenej štyri nové tresty smrti.Na americkom kontinente už deviaty rok po sebe zostali Spojené štáty jedinou krajinou vykonávajúcou popravy v tomto regióne. Počet popráv (23) a rozsudkov smrti (41) v USA v porovnaní s rokom 2016 mierne vzrástol. Druhý rok po sebe USA nepatria do prvej päťky krajín, ktoré vykonávajú popravy, pričom ich pozícia v svetovom rebríčku klesla zo siedmeho na ôsme miesto.