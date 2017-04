Vaculík senzačne vyhral úvodné preteky Grand Prix v Slovinsku

Martin Vaculík. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Ľubľana 30. apríla (TASR) - Fantastickým spôsobom odštartoval plochodrážny seriál pretekov Grand Prix slovenský reprezentant Martin Vaculík. Pretekár Speedway Clubu Žarnovica triumfoval na úvodnom podujatí sezóny v slovinskom Kršku, kde vyhral finálovú jazdu pred Švédom Fredrikom Lindgrenom, Poliakom Patrykom Dudkom a Jasonom Doylom z Austrálie.Slovensko malo svoje zastúpenie v seriáli po trojročnej pauze a práve Vaculík hral v Slovinsku prvé husle. Majster Európy z roku 2013 vyhral tri z piatich jázd základného rozpisu a na úkor štvornásobného svetového šampióna Američana Grega Hancocka postúpil zo semifinálovej jazdy do finále. To už bolo jasne v réžii Slováka. Od štartu do cieľa si udržal s prehľadom prvú pozíciu a druhýkrát v kariére sa postavil na najvyšší stupeň víťazov v pretekoch Grand Prix. Prvýkrát sa mu to podarilo v roku 2012, keď ako nováčik senzačne zvíťazil v Gorzowe. Vaculík v sobotný večer dovedna nazbieral 16 bodov a dostal sa aj na čelo priebežnej klasifikácie seriálu FIM Speedway Grand Prix 2017, informoval portál speedwayclub.sk.Slovenskí fanúšikovia sa tak môžu tešiť na najbližšiu sobotu 6. mája, keď sa Vaculík predstaví v žarnovickej kvalifikácii do GP pre budúci ročník.