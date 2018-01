Váhy - ročný horoskop na rok 2018

Do role skúšajúcich sa stavia planetárny vládcovia, ktorí hodnotia, ako ďaleko ste schopní zvládnuť nimi predložené lekcie. Najdôležitejšie prednes má v tomto roku Saturn, ktorého pôsobenie sa v porovnaní s minulým rokom markantne mení.Svoju kvadratúrou zvyšuje nároky a vyžaduje po vás plné nasadenie, navyše je vo svojej skúške neobyčajne vytrvalý! V tieni nezostáva ani Urán s Plutom, ktorých vplyv súvisí s nutnosťou zmien vo vašom živote. Cítite už dlho, že na vás Uránovho opozície chrlí stále nové a nové okolnosti? S rukou v ruke s Plutom ide o úsilie prinútiť vás, aby ste urobili výhybku zo svojich zabehnutých koľají. Vašou úlohou je zároveň väčšie sústredenie a osvojenie si schopnosti vyrovnať sa s akýmkoľvek tlakom. Jupiter je vám potom do finále pripravený napísať veľkú jedničku!





Vašej prirodzenú zónou je harmonické prostredie, bezkonfliktnost a túžba po všetkom krásnom, čo vám dáva motiváciu do vášho ďalšieho bytia. Elegancia, vybrúsený vkus a zmysel pre estetiku, v tomto smere ste trblietkami zverokruhu! Avšak, milé Váhy, rok 2018 vás nabáda, aby ste sa naučili zbavovať bezcenných čačiek a vedeli rozpoznať, kedy sa jedná o rýdze šperk. Nepredvídateľný Urán sa vás svojou opozíciou snaží tu a tam dezorientovať, čo sa potom odráža vo vašom sťaženom rozhodovaní. Keďže ste však múdri ako Šalamún, dokážete sa z jeho přesmyček nakoniec skvele vymotať. Ak patríte do 3. dekády znamenia (13.10. - 23.10.), Týkajú sa tieto nástrahy prioritne vás, pričom sa favorizujícím obdobím stáva čas od januára do mája a poťažmo tiež od novembra do decembra. Mnohí z vás môžu riešiť prestup na nové pracovisko, zmenu bydliska alebo napríklad rozhodovať o rozvode, holt Urán a zmeny patria k sebe. Strážca budúcnosti, Saturn, sa v tomto roku dostáva do kvadratúry k vášmu znamení a tým dáva na vedomie, že jeho prísnemu oku nič neunikne. Konfrontuje vás s väčšou zodpovednosťou za svoje rozhodnutia a tým vás dostáva pod veľký tlak, žiadne výšiny a život ako pierko, prím hrá realita! Neznamená to však, že si sadnete niekde sami pod smútočné vŕbu a budete smutne nariekať, je potrebná problémom čeliť. Odmenou na zlatom podnose potom bude zvýšená sebaúcta a to nie je málo!Odchovanci oblastí sa z tohto hľadiska javí rodičovský dom, domáce zázemie alebo vzťahy so staršími osobami.



Ako by ste cítili, že zúfalo potrebujete pevné zázemie a Plutova kvadratúra to nekompromisne potvrdzuje. Jeho ohromujúci sila naznačuje, že pre to dokážete urobiť aj nemožné, aj keby ste mali ísť z posledných rezerv. Saturn vás môže spomaliť, ale nezastaví vás! Na konci roka vás prichádza zahriať veľkodušný Jupiter, ktorý chce svojim priaznivým Sextil zvýrazniť plody vášho úsilia.Sociálne vzťahy, porozumenie, budúcej zmluvy, to je náplň jeho kampane. Jeho účinky sa vám môžu spočiatku zdať pomerne subtílne, ale je to veľký sľub toho, čo príde.