Vajda, Nagy a Boszorád sa stali posilami ETO FC Györ

Na snímke vpravo Patrik Vajda ešte v drese Podbrezovej. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Györ 7. júna (TASR) - Maďarský futbalový klub ETO FC Györ sa po postupe do druhej ligy posilnil o trio slovenských hráčov, do kádra pribudli Patrik Vajda, Martin Nagy a Martin Boszorád. Informoval o tom riaditeľ klubu Zoltán Drucskó.Dvadsaťosemročný Vajda je odchovanec Banskej Bystrice, kde pôsobil až do roku 2015, následne zamieril do Podbrezovej. V uplynulej sezóne nastúpil v 29 zápasoch a strelil jeden gól. Boszorád futbalovo vyrastal v Nitre, odkiaľ v roku 2015 prestúpil do Ružomberka. Naposledy hral v Zlatých Moravciach, kde v 23 stretnutiach dal dva góly. Nagy je odchovanec ružomberského futbalu, kde pôsobil až doteraz. Ako 26-ročný nastúpil v prvej lige v 153 zápasoch, v minulej sezóne si pripísal 29 štartov, gólovo sa presadil raz.ETO FC Györ v roku 2015 po krachu majiteľa finančnej skupiny Quaestor preradili do tretej ligy, kde pobudol dve sezóny, ale v tej uplynulej s veľkým náskokom skončil na prvom mieste. Mužstvo nechce byť v druhej lige len do počtu, s výraznými posilami sa plánuje pohybovať v hornej časti tabuľky. V tíme aktuálne pôsobí aj 24-ročný slovenský útočník Lukáš Szabó, ktorý v 29 zápasoch strelil deväť gólov a výrazne sa pričinil o postup mužstva do druhej ligy.