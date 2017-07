Vajíčka patria počas horúčav hneď do chladničky, zdôrazňujú hydinári

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Vajíčka treba dať počas aktuálne trvajúcich horúčav po zakúpení čo najskôr do chladničky. Uviedol to pre TASR tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Ľubomír Urban.Vajíčka treba podľa neho skladovať pri nekolísavej teplote plus 5 až plus 18 stupňov Celzia, prípadne ich uložiť do chladničky.spresnil.upozornil.Pri prevoze vajíčok autom ich podľa Urbana netreba dávať do priestoru pod zadné sklo, ktoré pôsobí ako vyhrievajúci skleník.podčiarkol.Urban zároveň pripomenul, že minimálna trvanlivosť slepačích vajec je 28 dní od znášky, ale pri správnom skladovaní sú konzumovateľné aj dlhšie.dodal tlačový tajomník ÚHS.