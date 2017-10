Vajnory začali s prístavbou školy, rozšíria i kapacity škôlky

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bratislavské Vajnory budú môcť v budúcom školskom roku prijať výrazne viac detí do miestnej základnej i materskej školy. V oboch zariadeniach rozšíria počet tried, v prípade základnej školy vznikne päť a v rámci škôlky štyri nové triedy.povedal starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory Ján Mrva.K investičnej akcii prispel i fakt, že Vajnory boli so svojou žiadosťou úspešné v dotačnej výzve na rozšírenie kapacít materských škôl. "vysvetlil pre TASR Mrva.Vajnory majú na celý projekt k dispozícii viac ako 1,1 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok na rozšírenie škôlky predstavuje sumu 559.527 eur, na výstavbu tried ZŠ si mestská časť zobrala úver vo výške 600.000 eur.dodal starosta.Na výstavbe nových tried ZŠ už pracujú. "Vinformoval Mrva. Výstavbu v priestore medzi existujúcou budovou školy a telocvičňou zrealizuje spoločnosť SOAR zo Žiliny za 574.053,98 eura vrátane DPH. S touto cenou spoločnosť uspela vo verejnom obstarávaní.Na jar by sa mali začať stavať v areáli ZŠ aj triedy materskej školy.informoval starosta Vajnôr.Rozšírené kapacity ZŠ umožnia prijať o 100 školákov viac, v štyroch triedach MŠ bude miesto pre 88 detí.V krátkom období ide v prípade MŠ už o druhú veľkú investičnú akciu. V roku 2009 zrekonštruovali vo Vajnoroch viac ako 40-ročnú budovu škôlky na Koniarkovej ulici a rozšírili vtedy počet detí z necelých 80 na 125. Čo sa týka základnej školy, v tomto školskom roku otvorili vo Vajnoroch prvýkrát tri prvácke triedy.