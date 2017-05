Vakoničová s Adamovom získali na ME v pretláčaní v ľavačke zlato

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Katovice 17. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v pretláčaní rukou získali v úvodný deň ME v poľských Katoviciach päť medailí. Michaela Vakoničová vybojovala v ľavačke v kategórii do 18 rokov nad 75 kg zlato po finálovom triumfe nad krajankou Barborou Bajčiovou.Najcennejší kov ukoristil aj Adam Adamov (do 75 kg). Bronz zavesili na krk Petrovi Čelešovi (do 75 kg) i Pavlovi Bakovi v kategórii Grand Master Men nad 100 kg.