Valášek: Európa musí byť dôsledná v plnení záväzkov voči NATO

Brusel/Bratislava 11. júna (TASR) - Medzinárodné záväzky znamenajú pre amerického prezidenta Donalda Trumpa menej, než znamenali pre jeho predchodcov v úrade, myslí si bývalý veľvyslanec SR pri NATO Tomáš Valášek, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ think-tanku Carnegie Europe.Podľa jeho názoru preto existuje väčšie riziko, že sa Trump otočí chrbtom k Severoatlantickej aliancii. Práve preto musia členské krajiny NATO ešte dôslednejšie napĺňať svoje záväzky, ako je zvyšovanie výdavkov na obranu či príspevkov do boja proti medzinárodnému terorizmu, aby nedali Trumpovi dôvod na Alianciu zanevrieť.Zároveň však Európska únia musí posilniť svoju schopnosť konať v takých situáciách, keď Spojené štáty vedené Donaldom Trumpom konať nebudú, uviedol Valášek.Zdôraznil pritom, že existujú určité oblasti, v ktorých sa Európa bez USA celkom nezaobíde, ako napríklad v úsilí o odradenie Ruska od "vojenského dobrodružstva" alebo v otázke jadrových kapacít. Za jasné však považuje to, že za prezidenta Trumpa bude musieť Európa zobrať do svojich rúk väčšiu zodpovednosť, či už za samotný kontinent alebo za oblasti v jeho susedstve.uviedol Valášek v tohtotýždňovom rozhovore so slovenskými novinármi v Bruseli.On sám sa však celkom nestotožňuje s nedávnym výrokom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, že Európa bude musieť zobrať svoj osud do vlastných rúk.povedal ďalej. Takéto konanie by však podľa neho nemalo nijakú logiku.Prezidenti podľa jeho slov totiž prichádzajú a odchádzajú, naproti tomuValášek má preto určité obavy, že ak sa podarí presadiť v Európskej únii názor, žeS Merkelovou však absolútne súhlasí v tom, že na európskej úrovni je treba vyriešiť tie veci, ktoré môže vyriešiť len Európa. Tými je podľa neho napríklad harmonizácia príliš roztrieštenej priemyselnej základne, v rámci ktorej sa míňa priveľa peňazí za príliš málo hodnoty. Deje sa to napríklad v oblasti nákupov vojenskej techniky, ktorú členské štáty nakupujú od vlastných dodávateľov, čo je "príšerne drahé", dodal Valášek.