Valencia sa ospravedlnila fanúšikom za zlé výkony v roku 2016

Valencia 25. decembra (TASR) - Prezidentka FC Valencia Layhoon Chanová sa fanúšikom ospravedlnila za zlé výkony tohto španielskeho futbalového klubu v končiacom sa roku 2016.Tím v doterajších pätnástich kolách najvyššej súťaže zvíťazil len trikrát a nachádza sa iba tesne nad pásmom zostupu. V predchádzajúcej sezóne skončila Valencia na dvanástej priečke, porúčali sa tréneri Nuno Espirito Santo, Gary Neville i Pako Ayesteran a nedarí sa ani pod vedením súčasného kouča Cesareho Prandelliho. Najčerstvejšia ligová prehra 2:3 v San Sebastiane vyprovokovala priaznivcov ku kopancom do tímového autobusu pri návrate do tréningového centra." citovala Chanovú agentúra AP.Valencia je zatiaľ posledné mužstvo s výnimkou Realu Madrid, FC Barcelona a Atletica Madrid, ktoré získalo celkové prvenstvo v La Lige (2004). Priaznivci sa nádejali, že s príchodom singapurského majiteľa Petera Lima sa vrátia slávne časy. Klub však predal väčšinu svojich najtalentovanejších hráčov, stopéri Nicolas Otamendi a Shkodran Mustafi zamierili do Manchestru City, resp. londýnskeho Arsenalu, zatiaľ čo do FC Barcelona prestúpili stredopoliar Andre Gomes aj útočník Paco Alcacer. Očakávania dosiaľ nenaplnili mladíci Jose Gaya či Santi Mina, žiari jedine brankár Diego Alves, ktorý potvrdzuje svoju reputáciu jedného z najlepších likvidátorov pokutových kopov v Európe."Netopiere" zakončili rok postupom cez Leganes do osemfinále Copa del Rey, kde narazia na Celtu Vigo.