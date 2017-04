Valent a Štefanka opúšťajú hokejovú Nitru

Vpravo brankár Nitry Michal Valent. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 27. apríla (TASR) - Brankár Michal Valent a útočník Juraj Štefanka si už v budúcej sezóne neoblečú dres slovenského hokejového vicemajstra HK Nitra. Vedenie klubu sa rozhodlo, že s dvojicou nepredĺži zmluvy. Informovala o tom webová stránka hockeynitra.com.Štefankovi bola v klube ponúknutá práca pri mládeži, no nitriansky odchovanec ešte plánuje pokračovať v hokejovej kariére. Štyridsaťjedenročný útočník odohral v tejto sezóne za Nitru 56 zápasov v základnej časti Tipsport Ligy, v ktorých nazbieral 33 bodov za 14 gólov a 19 asistencií. V play off pridal dva body (1+1) v 12 štartoch.O desať rokov mladší Valent odchytal v uplynulom ročníku 34 stretnutí s priemerom 2,78 gólu na zápas a úspešnosťou 91,25 percenta. V play off dostal šancu v jednom súboji.