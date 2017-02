Valentínsky prieskum Zľavomatu

Foto: Zľavomat.sk Foto: Zľavomat.sk

Zdroj: online prieskum Zľavomat.sk, február 2017, 880 respondentov

Zdroj: Zľavomat.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (OTS) - Oslavovať Valentína bude tento rok až 78 % zamilovaných na Slovensku. Najväčšie percento párov si vytvorí romantický večer doma alebo navštívi reštauráciu, takmer štvrtina uprednostní zážitky vo forme kina, divadla či adrenalínových dobrodružstiev. Vyplýva to z veľkého online prieskumu inšpiračného portálu Zľavomat.sk, ktorého sa zúčastnilo začiatkom februára takmer tisíc ľudí.prezradil1. doma: 39 %2. v reštaurácii: 36 %3. zážitkom: 24 %1. do 20 eur: 63 %2. 20 – 50 eur: 31 %3. nad 50 eur: 6 %1. sladkosť: 37 %2. zážitok: 16 %3. kvety: 13 %4. erotickú bielizeň: 5 %5. iné: 29%Tento rok pridal Zľavomat.sk do valentínskej ponuky pre veľký záujem zákazníkov aj exkluzívne degustačné večere v známych reštauráciách vo väčších mestách alebo luxusný set ruží s krištáľom Swarowski a doručením.dodal Štefan Miho.5 tipov Zľavomatu na netradičný valentínsky darček:1. Jazda na formule od 119 eur2. Valentínsky box ruží Swarowski od 29 eur3. Na deň princeznou – kozmetická starostlivosť od 59 eur4. Luxusná trojchodová večera a neobmedzený vstup do Spa v Hoteli FALKENSTEINER **** od 49,90 eura5. Wellness & SPA pobyt s pivným kúpeľom od 159 eur