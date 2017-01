Valls o slovách Trumpa:Je to výzva Európe, aby bola silná a jednotná

Na archívnej snímke francúzsky premiér Manuel Valls Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Brusel 20. januára (TASR)- Situáciu v Sýrii a nastupujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa v poslednej televíznej debate pred primárkami komentovali ľavicoví uchádzači o francúzsky prezidentský úrad. Sedem uchádzačov odpovedalo aj na otázky z ekonomickej, sociálnej a bezpečnostnej oblasti. Vysvedčenie im vystavia voliči v nedeľňajších straníckych primárkach.Jednotliví uchádzači odpovedali na otázku, či je na mieste komunikovať so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.vyhlásil na adresu sýrskeho prezidenta exminister hospodárstva Arnaud Montebourg. Podobný názor vyjadril aj Benoit Hamon.Vincent Peillon uviedol, že Asad spáchal vojnové zločiny, pretože je zodpovedný za zabitie 350.000 civilistov. Napriek tomu si myslí, že Francúzsko by s ním pri riešení konfliktu v Sýrii malo komunikovať. "" uviedol expremiér Manuel Valls. Nepovažuje však za možné nájdenie udržateľného mierového riešenia v Sýrii, ak vo funkcii zostane Asad. Jasne proti diskusii so sýrskym prezidentom sa vyjadril Francois de Rugy. "To, čo sa deje v Sýrii, je politickým laboratóriom Vladimira Putina, je to ruský expanzionizmus," vyhlásil.Bývalý predseda vlády Manuel Valls zopakoval, že slová Donalda Trumpa sú "". Uznal, že USA sú dlhodobým spojencom Francúzska, ale na neprijateľné vyjadrenia je potrebné reagovať. "zhrnul Valls.Práve Vallsove vyjadrenia o "nenechal bez povšimnutia Vincent Peillon, ktorý svojho súpera slovne napadol aj v minulej televíznej debate. Odmietol týmto spôsobom interpretovať Trumpove slová a s ironickým úsmevom dodal: "O postupnom rozpade Severoatlantickej aliancie po vyhláseniach Donalda Trumpa je presvedčený Francois de Rugy. Navrhol, aby NATO nahradila európska vojenská aliancia, ktorej základom by bolo spojenectvo medzi Francúzskom, Nemeckom a Poľskom." okomentoval populárneho ľavicového prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona bývalý minister školstva Benoit Hamon. Macron je niekdajším členom vládnej Socialistickej strany (PS) a exministrom hospodárstva. Na straníckych primárkach sa odmietol zúčastniť.Vincent Peillon s úsmevom na perách vyhlásil: "Všetkých účastníkov televíznej debaty rozosmial Arnaud Montebourg, ktorý poukazoval na to, že Macron podľa neho ani nemá konkrétny politický program a nikto presne nevie, čo chce dosiahnuť.Expremiér Manuel Valls obvinil médiá, že príliš nadŕžajú Macronovi, a vyzval voličov, aby sa rozhodli na základe vlastného úsudku. Siedmich ľavicových uchádzačov bojujúcich o hlasy v primárkach znepokojuje, že Macron je medzi ľuďmi obľúbený a prieskumy mu dávajú veľkú šancu dostať sa do druhého kola prezidentských volieb.Organizátori televíznej debaty dali jednotlivým uchádzačom jeden a pol minúty na to, aby predstavili jeden nový bod vo svojom politickom programe. Expremiér Manuel Valls navrhol povinnú šesťmesačnú civilnú službu pre mladých mužov aj ženy v radoch žandárov, inštitúciách alebo neziskových organizáciách." zaglosoval Peillon. Ten by skôr presadzoval budovanie domovov dôchodcov z verejných zdrojov, ktoré by boli cenovo dostupnejšie ako súkromné.Francois de Rugy a Benoit Hamon by iniciovali predloženie zákona na legalizáciu eutanázie, teda dobrovoľného ukončenia života.Väčšina uchádzačov obhajovala silnejší európsky ekonomický protekcionizmus, založený na úzko prepojených štátoch EÚ. Montebourg obhajoval ekonomický nacionalizmus, rozsiahlu podporu francúzskych malých a stredných podnikov i obnovu národného priemyslu. Na smerovanie k potravinovej sebestačnosti vyzval Francois de Rugy.Francúzsko drží európsky rekord v preplnenosti väzníc. Podľa denníka Le Monde sú naplnené až na 117 percent. Väčšina diskutujúcich by to riešila kombináciou rozšírenia kapacít väzníc a častejším používaním alternatívnych trestov, ako je domáce väzenie alebo nosenie špeciálneho náramku obmedzujúceho slobodný pohyb.Siedmich uchádzačov čakajú v nedeľu stranícke primárky. Ak žiaden z nich nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola, ktoré je naplánované na 29. januára. Víťaz primárok sa stane prezidentským kandidátom reprezentujúcim väčšinu strán na ľavej strane politického spektra.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách: prvé bude 23. apríla a druhé 7. mája. Podľa prieskumov verejnej mienky na postup do druhého kola ašpiruje kandidát pravice Francois Fillon, šéfka Národného frontu (FN) Marine Le Penová a bývalý člen vládnej Socialistickej strany (PS) Emmanuel Macron. Sondáže, naopak, neprajú kandidátovi ľavice, ktorý ešte len vzíde zo straníckych primárok.