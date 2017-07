Valné zhromaždenie ONS výrazne znížilo rozpočet na mierové misie

Na ilustračnej foto logo Organizácie spojených národov (OSN). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov odsúhlasila výrazné zníženie finančných prostriedkov vynakladaných na svoje mierové misie. Tieto dotácie sú o vyše pol miliardu dolárov nižšie než v predošlom roku, uviedla dnes agentúra DPA. Dodala, že takéto škrty sú výsledkom tlaku zo strany Spojených štátov.Valné zhromaždenie OSN schválilo v piatok dotácie vo výške 6,8 miliardy dolárov na mierové misie prebiehajúce od júla 2017 do júna 2018. Súhlasilo tiež s ďalšími 500 miliónmi dolárov vyčlenenými na dve prebiehajúce mierové misie - v sudánskej provincii Dárfúr a na Haiti -, pričom tieto prostriedky by mali byť uvoľnené v priebehu nasledujúcich mesiacov.Celkový rozpočet na nadchádzajúci rok sa tak aj s nimi vyšplhá na 7,3 miliardy dolárov (6,4 miliardy eur), čo predstavuje o vyše polmiliardu dolárov menej, než bolo na mierové misie vyčlenené v predošlom roku. USA chceli dosiahnuť v rozpočte OSN ešte výraznejšie škrty, proti tomu sa však postavili krajiny Európskej únie.Spojené štáty sú najväčšími prispievateľovi do kasy OSN, pričom na jej mierové misie momentálne prispievajú približne 28 percentami z celkovo vynakladaných prostriedkov. Od nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie však stále výraznejšie tlačia na znižovanie nákladov tejto svetovej organizácie.