Valné zhromaždenie SOV schválilo rozpočet i prihlášku na ZOH 2018

Na snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel počas tlačovej konferencie po zasadnutí výkonného výboru SOV v Bratislave 2. marca 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. júna (TASR) - Piatkové 52. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (SOV) v Bratislave schválilo rozpočet organizácie na rok 2017. Ráta sa s vyrovnaným rozpočtom 2,505.277 eur, už vo februári ho prerokovala exekutíva.Príjmy pochádzajú z troch zdrojov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (1,370.997 eur), Medzinárodný olympijský výbor (717.992 eur), Slovenská olympijská marketingová, a.s. (416.288 eur). Spomedzi oddelení má najvyššie výdavky naplánované športové (1,031.620 eur), v jeho agende figurujú Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) Erzurum 2017, EYOF Györ 2017, ZOH Pjongčang 2018, športová príprava či projekt olympijského odznaku všestrannosti.skonštatoval prezident SOV Anton Siekel. Zimné olympijské hry sa konajú na budúci rok, ale položka (663.000 eur) v súvislosti s nimi je už v tohtoročnom rozpočte.vysvetlil Siekel.Ten viedol v pozícii prezidenta premiérové valné zhromaždenie. Ukázal, že 94 percent športových odborníkov sa vyjadrilo za, aby bol SOV inštitúciou, ktorá zastrešuje potreby a požiadavky všetkých športových zväzov. Výkonný výbor sa touto ambíciou už zaoberal, valné zhromaždenie poverilo prezidenta a exekutívu utvorením pracovnej skupiny na prípravu transformácie SOV na strešnú organizáciu slovenského športu a informovaním o priebehu tohto procesu na 53. VZ SOV.povedal Siekel pre TASR.SOV v súlade s platnými stanovami nevyhovel trom novým žiadostiam o členstvo, ktoré podali Slovenský zväz dráhového golfu, Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboju a Asociácia športu pre všetkých SR. Ich zástupcovia sa na rokovaní zúčastnili ako hostia. Slovenský zväz vodného póla sa k 31. decembru 2016 vzdal členstva, keďže od tohto roka spadá pod Slovenskú plaveckú federáciu.Siekel predniesol správu prezidenta, športový riaditeľ Roman Buček informoval o príprave účasti SR na ZOH v Pjongčangu (9. - 25. februára 2018). Očakáva sa výprava do 60 športovcov a približne rovnako početný sprievod. Valné zhromaždenie následne jednomyseľne schválilo prihlášku na ZOH 2018 a formálne potvrdilo predchádzajúci prezidentov podpis na pôde veľvyslanca Kórejskej republiky. Výkonný riaditeľ Gábor Asványi predložil výročnú správu SOV za rok 2016. Člen predstavenstva Daniel Líška vystúpil s výročnou správou Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. za rok 2016. Predseda správnej rady Dušan Guľáš hovoril o činnosti a hospodárení Nadácie SOV v roku 2016.Výročnú trofej MOV za rok 2017 Šport bez hraníc, ktoré sa udelilo za príkladné pôsobenie proti diskriminácii v športe a za využívanie športu ako prostriedku na celkovú sociálnu inklúziu, dostal bývalý profesionálny boxer a prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomáš Kovács. Rozhodlo sa tiež o držiteľoch vyznamenaní a ocenení SOV za rok 2016, medzi ktorými boli Matej Tóth, Ladislav a Peter Škantárovci, Veronika Velez-Zuzulová či futbalová reprezentácia do 21 rokov.Valné zhromaždenie na návrh výkonného výboru jednohlasne prijalo čestných členov. Sedemdesiatpäťročný Anton Javorka je bývalý atlét a funkcionár, ktorý sa sústredil najmä na prácu s mládežou. Deväťdesiatročný Jozef Kšiňan je najstarší slovenský športový novinár a stále aktívny. Pôsobil postupne v denníkoch Pravda, Práca a Smena, v agentúre ČSTK, neskôr TASR. Zameriaval sa predovšetkým na futbal, box, zjazdové a klasické lyžovanie, tenis, stolný tenis, hokej, basketbal, krasokorčuľovanie, telovýchovnú politiku, olympijské hry a olympijské hnutie. Je držiteľ Bronzových kruhov SOV a Zlatého odznaku MOV. Obaja získali Zlatý odznak SOV. Dodatočne dostal diplom čestného člena niekdajší moderný päťbojár Vladimír Miller. Dlhé roky stál na čele Slovenského zväzu moderného päťboja, pracoval v exekutíve i technickej komisii Medzinárodnej únie moderného päťboja.