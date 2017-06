Valónsky regionálny premiér hrozí blokovaním ratifikácie dohody CETA

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR – Juraj Hajko Foto: FOTO TASR – Juraj Hajko

Brusel 2. júna (TASR) – Valónsko by nemuselo ratifikovať Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu s Kanadou, známu pod skratkou CETA, varoval regionálny premiér belgického Valónska Paul Magnette. Povedal to počas návštevy Kanady v televíznej relácii. Dohoda CETA vstúpi do úplnej platnosti až po ratifikácii v parlamentoch členských štátov EÚ.povedal vo vysielaní kanadskej frankofónnej televízie RDI valónsky regionálny premiér. Dodal, že Valónsko súhlasilo s dohodou len podmienečne na základe ústupkov. Informáciu priniesol belgický denník Le Soir.Dohodu CETA ratifikoval vo februári europarlament a 17. mája aj kanadský parlament. Na základe dohodnutých podmienok by mala začať predbežne platiť mesiac od rafitikácie v Kanade, teda 17. júna.vyhlásil v kanadskej televízii Magnette.Ústavnosť dohody napadlo aj 110 francúzskych poslancov. Obrátili sa na francúzsku Ústavnú radu, ktorá by mala v lete rozhodnúť, či je CETA v súlade s tamojšou legislatívou. Poukázal na to magazín Euractiv.Na úplnú platnosť CETA je potrebné, aby ju ratifikovalo 38 národných a regionálnych parlamentoch členských štátov EÚ. Vzhľadom na počet parlamentov, námietok poslancov a súvisiacich súdnych rozhodnutí môže ratifikačný proces trvať roky.Jedným zo zákonodarných zborov, ktoré budú rozhodovať o rafitikácii CETA je aj valónsky regionálny parlament v Belgicku. Ten vlani zablokoval podpis dohody. Po niekoľkých dňoch zložitých rokovaní medzi valónskym regionálnym premiérom, predstaviteľmi eurokomisie a Kanady sa podarilo dospieť ku konsenzu. Valónsko si presadilo ústupky a umožnilo nakoniec podpis CETA.Dohodu podpísali vlani v októbri kanadský premiér Justin Trudeau, predseda Európskej rady Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico vo funkcii predsedu Rady EÚ a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.