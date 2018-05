Valorizácia výsluhových dôchodkov vojakov a policajtov je v 2. čítaní

NRSR, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. mája (TASR) – Výsluhové dôchodky sa majú v roku 2018 zvýšiť o pevne stanovenú sumu. Predpokladá to novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú vo štvrtok poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. S návrhom prišiel vtedy ešte zastupujúci minister vnútra Peter Pellegrini (Smer-SD), valorizácia by sa mala v nasledujúcich troch rokoch (2018 až 2021) dotknúť celkom 46.000 osôb.Výsluhové dôchodky sa podľa návrhu zvýšia za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. O pevnú sumu 15 eur sa majú zvýšiť invalidné výsluhové dôchodky, rovnako aj vdovské výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky. Okrem policajtov a vojakov sa zlepšia aj výsluhové dôchodky niekdajších príslušníkov Slovenskej informačnej služby, finančnej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže.Valorizácia sa má uskutočniť k 1. júlu 2018, novela má preto nadobudnúť účinnosť 30. júna. Z tohto časového hľadiska bola predmetom skráteného medzirezortného konania. V tomto roku si podľa ministerského materiálu vyžiada zvýšené výdavky vo výške 2,5 milióna eur, v ďalších rokoch potom sumu necelých osem miliónov eur ročne.Rezort tiež zvýhodňuje kúpeľnú liečbu policajtov a vojakov, ktorí už nebudú musieť za letnú kúpeľnú starostlivosť uhrádzať päť percent z ceny kúpeľného poukazu. Ruší aj obmedzenie, podľa ktorého je možné poskytnúť kúpeľnú starostlivosť indikovanú pre tú istú skupinu chorôb len raz za dva roky. Úprava podľa ministerstva totiž nepriniesla významný finančný efekt a skôr sa ukázala ako obmedzujúca.