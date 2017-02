Valuch s dánskym kolegom mieri do semifinále štvorhry v stolnom tenise

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

ME 21 - výsledky Slovákov



ženy - dvojhra:



osemfinále:



Zdena Blašková (ČR) - Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) 4:0 (3, 7, 8, 12)







muži - štvorhra:



osemfinále:



Anders Lind, Alexander VALUCH (Dán./SR) - Darko Jorgič, Deni Kozul (Slovin.) 3:0 (11, 9, 7)



štvrťfinále:



Anders Lind, Alexander VALUCH (Dán./SR) - Tomáš Polanský, David Reitšpies (ČR) 3:2 (-8, -7, 9, 2, 6)







ženy - štvorhra:



osemfinále:



Adina Diaconuová, Andreea Dragomanová (Rum.) - Süan Sü Čang, Ema LABOŠOVÁ (Šp./SR) 3:2 (3, -8, 9, -10, 5)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 4. februára (TASR) - Slovák Alexander Valuch a Dán Anders Lind postúpili už do semifinále štvorhry na stolnotenisových majstrovstvách Európy do 21 rokov v ruskom Soči. V sobotnom osemfinálovom stretnutí vyradili slovinský tandem Darko Jorgič, Deni Kozul 3:0, podvečer si v dramatickom súboji poradili aj s českým párom Tomášom Polanským a Davidom Reitšpiesom 3:2, keď otočili manko 0:2 na sety.V nedeľu dopoludnia zabojujú o finále so Švédmi Antonom Kallbergom a Simonom Berglundom.Slovensko prišlo o svoju poslednú zástupkyňu vo dvojhre, Tatiana Kukuľková podľahla Češke Zdene Blaškovej 0:4.