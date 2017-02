Valúch získal titul vo štvorhre. S Dánom Lindom sú majstrami Európy

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

muži - štvorhra:



semifinále:



Anders Lind, Alexander VALUCH (Dán./SR) - Anton Kallberg, Simon Berglund (Švéd.) 3:0 (9, 5, 9)



finále:



Anders Lind, Alexander VALUCH (Dán./SR) - Tomislav Pucar, János Bence Majoros (Chor./Maď.) 3:0 (8, 5, 6)

Soči 5. februára (TASR) - Slovák Alexander Valuch a Dán Anders Lind si vo štvorhre vybojovali titul stolnotenisových majstrov Európy do 21 rokov. Na premiérovom šampionáte v ruskom Soči si v nedeľu najskôr v semifinále poradili so švédskym tandemom Anton Kallberg, Simon Berglund 3:0 a rovnakým pomerom potom vo finále zdolali chorvátsko-maďarské duo Tomislav Pucar a János Bence Majoros.povedal pre TASR tréner Slovenska Jaromír Truksa.Valuch štartoval s Lindom už pred šampionátom, keď sa predstavili na ProTour turnaji v Maďarsku a keďže im spolupráca išla, dánska strana požiadala, aby dvojica hrala spolu aj v Soči.pokračoval Truksa.Dvojica mala na mále hneď v prvom kole, keď prehrávala s talianskym párom Daniele Pinto, Carlo Rossi 1:2, no dokázala duel otočiť. Výborný obrat predviedli Valuch s Lindom aj vo štvrťfinále proti Čechom Tomášovi Polanskému a Davidovi Reitšpiesovi, keď prehrávali 0:2 na sety, ale ďalšie tri vyhrali a v semifinále i finále už nestratili ani jeden.dodal Truksa.