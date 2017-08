Valverdeho premiéra v El Clasicu o španielsky Superpohár

Na snímke Ernesto Valverde. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Barcelona 12. augusta (TASR) - Španielsku futbalovú sezónu otvorí už v nedeľu 13. augusta prvý súboj o Superpohár. V ňom proti sebe nastúpia odvekí rivali FC Barcelona a Real Madrid.Pre nového trénera Kataláncov Ernesta Valverdeho to bude súťažná premiéra a krst ohňom. Barcelona v uplynulej sezóne ešte pod vedením Luisa Enriqueho vyhrala Kráľovský pohár, Zinedine Zidane priviedol Real k double, keď získal ligový titul a vyhral aj Ligu majstrov. Španielsky Superpohár sa hrá na dva zápasy, prvý je na programe v nedeľu o 22.00 h na Camp Nou, odveta o tri dni neskôr na Estadio Santiago Bernabéu.Valverde si vyskúšal, aké je to hrať s Realom už v júli. Jeho zverenci v príprave v Miami zdolali Real 3:2. Podľa slov Valverdeho sa však duel kvalitou vyrovnal súťažnému.citovala agentúra dpa Valverdeho. Teraz však už nemôže počítať so službami Neymara, ktorý v Miami prihral na dva góly. Brazílčan totiž prestúpil za rekordných 222 miliónov eur do Paríž Saint-Germain. Navyše, Barca za neho zatiaľ nezískala žiadnu náhradu. Pre zranenia vypadli stredopoliar Andre Gomes, obranca Thomas Vermaelen a dlhodobo zranený je Rafinha.Zidanovi bude chýbať tvorca hry Luka Modrič. Chorvátsky stredopoliar pauzuje pre červenú kartu, ktorú dostal v poslednom zápase Realu v Superpohári v roku 2014. V útoku by sa mal predstaviť trojzáprah Cristiano Ronaldo, Gareth Bale a Karim Benzema.povedal Zidane.Barcelona vyhrala trofej rekordných dvanásťkrát, Real je na druhom mieste so ziskom deviatich trofejí.