Van der Bellen prijal diplomatov akreditovaných vo Viedni

Na archívnej snímke Alexander Van der Bellen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 2. februára (TASR) - Európska únia má za sebou bezprecedentne náročný rok, vyhlásil dnes pri tradičnom novoročnom prijatí členov diplomatického zboru vo Viedni nový rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.Najvyšší predstaviteľ alpskej republiky konštatoval, že v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti v mnohých členských štátoch EÚ, plánovaného odchodu Veľkej Británie z jej radov, ako aj radikalizácie a terorizmu sa ďalej prehĺbila strata dôvery občanov v spoločenstvo.Európska únia reagovala rozhodne napriek krízam vo viacerých oblastiach v mimoriadne krátkom čase a prijala účinné opatrenia, vyhlásil rakúsky prezident, pričom napríklad menoval oblasť migrácie. Zároveň však poznamenal, že EÚ sa nevyhne hlbokým reformám.Aktuálne podľa Van der Bellena charakterizuje predmetnú výmenu názorov v menšej miere diskusia o inštitucionálnych reformách, než o zvládnutí akútnych kríz a naliehavých problémoch. Občianky a občania očakávajú spoluprácu a zomknutie, ako aj lepšie výsledky EÚ, podčiarkol najvyšší rakúsky predstaviteľ, ktorý vo vystúpení hovoril aj o novej americkej administratíve, vzťahoch s Tureckom alebo Ruskom, blízkovýchodnom konflikte, migrácii, terorizme či úlohách jeho krajiny, ktorá predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Alexander Van der Bellen vyjadril nádej, že zahraničnú politiku USA bude aj naďalej charakterizovať snaha o úzku multilaterálnu spoluprácu a vzájomný rešpekt.Rakúsko je zainteresované aj na dobrých vzťahoch s Ruskou federáciou, podčiarkol rečník, ktorý vyzval vo vystúpení na ukončenie podpory ozbrojených formácií na východnej Ukrajine a všetkým zainteresovaným pripomenul záväzky naplniť obsah minských mierových dohôd v praxi.Turecko zostáva podľa hlavy rakúskeho štátu dôležitým partnerom pre Európu, a to v hospodárskej oblasti, ako aj v migračných, bezpečnostných a regionálnych otázkach. Je preto dôležité, aby krajina polmesiaca stála na demokratických princípoch, a to v neposlednom rade v záujme garancie stability v regióne. Viedeň vlani zmarený pokus o štátny prevrat v krajine jednoznačne odsúdilo a uznáva boj Turecka proti terorizmu, zdôraznil Alexander Van der Bellen. Súčasne však poznamenal, že Viedeň je veľmi znepokojená dramatickým vývojom v oblasti právneho štátu, demokracie či rešpektovania ľudských práv a základných občianskych slobôd.Rečník súčasne na margo boja proti terorizmu vo všeobecnosti podčiarkol, že demokratický právny štát prejaví slabosť, ak sa nechá terorom strhnúť k obetovaniu vlastných princípov údajného boja proti terorizmu, čo by znamenalo víťazstvo teroristov.Rakúsko a Európska únia budú na Blízkom východe naďalej s maximálnym úsilím podporovať realizáciu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe rezolúcií OSN a medzinárodného práva, a to formou vzniku dvoch štátov. Predstavovalo by to významný príspevok k stabilite regiónu, dodal prezident.Podľa jeho slov alpská republika opakovane preukázala pripravenosť pomôcť ľuďom v núdzi, čo platí aj o utečeneckej kríze. Tento postoj je v súvislosti s garantovaním azylu trvalo možný len vtedy, ak súčasne bude prebiehať energický boj proti príčinám migrácie a ak bude bremeno spravodlivo a korektne rozdelené. Práve to je v roku 2017 cieľom maltského predsedníctva EÚ, ktorý Rakúsko podporuje, odznelo pri prijatí.