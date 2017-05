Van Garderen vyhral 18. etapu Giro d'Italia, Dumoulin stále v ružovom

Na snímke americký cyklista Tejay van Garderen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ortisei 25. mája (TASR) - Víťazom 18. etapy jubilejného stého ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia, ktorá merala 137 km a viedla z Moena do Ortisei, sa stal Američan Tejay van Garderen. Jazdec tímu BMC sa v zjazde približne 10 km pred cieľom odtrhol spolu so Španielom Mikelom Landom (Sky) zo skupiny v úniku a atak úspešne dotiahli až do cieľa. Na páske Američan svojho kolegu prešpurtoval. Ružový dres pre lídra pretekov si udržal Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), ktorý skončil deviaty.Osemnásta etapa bola po šestnástej druhou kráľovskou. Pelotón čakalo päť náročných vrcholov. Jazdci postupne absolvovali kopce Passo Pordoi (11 km, 7 percentné stúpanie), Valparola (13 km, 6,4 %), Gardena (9 km, 7 %), Passo di Pinei Panidersattel (4 km, 8,4 %) a etapa vyvrcholila 9-km výšľapom na Pontives. Očakávalo sa, že španielsky Movistar bude útočiť na Dumoulina, aby jeho líder Nairo Quintana z Kolumbie skresal z jeho 31-sekundového náskoku. V hre bol aj prípadný útok Taliana Vincenza Nibaliho (Bahrain-Merida).Asi 98 km pred cieľom sa na čele vytvorila početná skupina 20 jazdcov, jej náskok sa vyšplhal aj na 2:30 minúty. Asi 56 km pred cieľom sa z nej odpútalo deväť jazdcov. Medzitým v skupine favoritov, kde sa držal aj Dumoulin, skúsili útočiť Quintana aj Nibali, ale Holanďan ich ataky s prehľadom ustál. A tak sa rozhodovalo na poslednom 9 km dlhom úseku. Quintana v ňom nastúpil, aj Nibali, ale rovnakou kartou odpovedal dokonca aj Dumoulin a tak sa na čele v priebežnom poradí napokon nič nezmenilo.