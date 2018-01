Van Goghovo dielo sa rozšírilo o dve kresby

Vicent Van Gogh, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 16. januára (TASR) - Múzeum Vincenta Van Gogha v holandskej metropole Amsterdam v utorok potvrdilo, že dielo tohto svetoznámeho výtvarného umelca 19. storočia sa rozšírilo o dve kresby s anglickými názvami "The Hill of Montmartre with Stone Quarry", respektíve "The Hill of Montmartre". Obe práce pochádzajú z roku 1886. Prvá z nich sa našla pred rokmi v pozostalosti slávneho výtvarníka, druhá bola súčasťou zbierky múzea, avšak nebola pripisovaná majstrovi.Ako podľa agentúry DPA v utorok konštatoval riaditeľ amsterdamského múzea Axel Rüger, obe diela sú si evidentne blízke tak formátom, štýlom, technikou i použitým materiálom. Prvé z nich je majetkom istej nadácie a ešte nikdy doteraz nebolo vystavené.Obe kresby sú súčasťou výstavy "Impressionism & Beyond. A Wonderful Journey" v Singerovom múzeu v Larene neďaleko Amsterdamu.Súčasťou diela Vincenta Van Gogha (1853-1890) sú stovky kresieb, pričom asi polovicu z nich vlastní spomínané múzeum v Amsterdame. Naposledy objavili neznámu majstrovu kresbu v roku 2012.