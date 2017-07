Van Vleutenová vyhrala La Course by Tour de France

Holandská cyklistka Annemiek van Vleutenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marseille 22. júla (TASR) - Holandská cyklistka Annemiek van Vleutenová vyhrala dvojetapové preteky La Course by Tour de France, ktoré sa konali popri slávnej mužskej verzii podujatia. Členka tímu Orica-Scott si v sobotňajšej stíhačke na 22,5 km v uliciach Marseille udržala náskok zo štvrtkovvej etapy, v ktorej triumfovala na vrchole ikonického priesmyku Col d'Izoard.Na druhom mieste prišla v sobotu do cieľa Britka Elizabeth Deignanová, tretia skončila Talianka Elisa Longová-Borghiniová.Na štarte štvrtkovej etapy figurovala aj Slovenka Tereza Medveďová z talianskeho tímu BePink Cogeas, no preteky nedokončila v časovom limite.