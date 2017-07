Van Vleutenová vyhrala na Izoarde, Medveďová po časovom limite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 1. etapy (Briancon - Izoard, 67,5 km):



1. Annemiek van Vleutenová (Hol./Orica-Scott) 2:07:18 h, 2. Elizabeth Deignanová (V.Brit./Boels Dolmans) +43 s, 3. Elisa Longová Borghiniová (Tal./Wiggle High5) +1:23 min

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Col d'Izoard 20. júla (TASR) - Legendárny Col d'Izoard si vo štvrtok vyskúšali aj ženy. Prvú etapu pretekov La Course by Tour de France, ktoré sa konajú popri slávnej mužskej verzii podujatia, z Brianconu na vrchol ikonického horského priesmyku s dĺžkou 67,5 km vyhrala Holanďanka Annemiek van Vleutenová.Cyklistka tímu Orica-Scott dosiahla čas 2:07:18 hodiny. Na druhom mieste skončila Britka Elizabeth Deignanová zo stajne Boels Dolmans s mankom 43 sekúnd a bronzovú pozíciu si vyjazdila Talianka Elisa Longová Borghiniová (Wiggle High5) so stratou 1:23 minúty.Na štarte figurovala aj Slovenka Tereza Medveďová z talianskeho tímu Bepink Cogeas, no preteky nedokončila v časovom limite.povedal víťazka pre cyclingnews.com.Druhá etapa je na programe v sobotu. Dvadsať najlepších cyklistiek zo štvrtka sa predstaví v stíhacích pretekoch na 22,5 km v uliciach Marseille, pričom si do nich prenesú časové rozdiely z prvej etapy. Pelotón Tour de France absolvuje v rovnaký deň na rovnakej trati časovku.