Váňa ako džokej vynechá októbrovú Veľkú pardubickú

Legendárny džokej Josef Váňa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 12. septembra (TASR) - Osemnásobný víťaz Veľkej pardubickej Josef Váňa sa na slávnych dostihoch tento október síce nepredstaví, ale s jazdeckou kariérou ešte skončiť nehodlá. Šesťdesiatštyriročný džokej a tréner pre české médiá uviedol, že tento rok by sa na prestížne dostihy nestačil riadne pripraviť.Legendárny Váňa štartoval na Veľkej pardubickej už 28-krát, debut zažil v roku 1985. Štyrikrát vyhral so Železníkom, trikrát s Tiumenom a raz s Vronským. Naposledy išiel tieto dostihy pred troma rokmi.citoval portál idnes.cz jeho slová z rozhovoru pre český Radiožurnál.Váňa do tohtoročnej Veľkej pardubickej, ktorá sa pobeží 8. októbra, pošle troch až štyroch jeho zverencov.