Vandák absolvoval test na polygrafe, chcel ukázať, že Matovič klame

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 29. mája (TASR) – Bývalý zamestnanec vydavateľstva regionPress Pavel Vandák absolvoval test na polygrafe. Chcel tým dokázať pravdivosť tvrdení, že predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič zmanipuloval v minulosti predaj svojej firmy v snahe vyhnúť sa daňovej kontrole. Vandák to dnes uviedol počas tlačovej besedy pred budovou Národnej rady SR.Niekdajší zamestnanec Matoviča informoval o teste, ktorý podstúpil u špecialistu v Bratislave. Opätovne vyzval Matoviča, aby absolvoval test na detektore lži. Fakt, že tak líder OĽaNO-NOVA dosiaľ neurobil, považuje za dôkaz, že jeho tvrdenia nie sú pravdivé. Vandák si pritom myslí, že kauza Matoviča diskvalifikuje v politike.prehlásil.Za dôvod mediálnych vystúpení a absolvovania testu Vandák označil snahu obhájiť svoju osobu. Na takéto konanie ho vraj nikto nenavádza. Test za 360 eur zaplatil podľa jeho slov sám, a to z peňazí, ktoré mal odložené na vodičský preukaz dcéry. Vandák tvrdí, že otázky pre test si zostavil sám, čo nevníma ako prekážku objektivity testu. Je však ochotný odpovedať aj na otázky, ktoré by zostavil Matovič, a to spolu s ním.Vandák tvrdí, že predaj firmy Igor Matovič - regionPress v roku 2008, ktorý sa uskutočnil tesne pred daňovou kontrolou, bol zo strany Matoviča zmanipulovaný. Bývalý pracovník vydavateľstva a neskôr živnostník pracujúci preň vysvetlil, že na žiadosť šéfa opakovane podpisoval dokumenty bez toho, aby vedel, o čo ide. Tvrdí, že si neuvedomoval, že sa stal vlastníkom firmy svojho šéfa a nikdy za takúto kúpu nič nezaplatil. Dnes vraj nevie, čo sa s touto firmou stalo a či ju stále vlastní.Z 18 otázok odpovedal počas testu Vandák na šesť otázok tak, že odpoveď možno jednoznačne označiť za pravdepodobne pravdivú. Na sedem otázok odpovedal tak, že odpoveď možno označiť za pravdepodobne pravdivú. Zvyšné otázky boli kontrolné.Vandák tak podľa vyšetrenia pravdepodobne neklame, keď tvrdí, že účtovníctvo Matoviča nemal u seba doma, okrem pohľadávok; nevedel čo podpisuje, keď mu Matovič dával podpisovať zmluvy a nebol s ich obsahom oboznámený; Matovič ho pri podpise zmluvy poučoval, ako má odpovedať na prípadné otázky zamestnancov daňového úradu; povedal mu, že sa má po podpise zmluvy vyhýbať daňovému úradu a jeho pracovníkom.Pravdepodobne pravdivo odpovedal aj na otázky, že Matovič ho navádzal, aby sa po podpise zmlúv vybral na dovolenku; že po Trnave vozil vo firemnom Mercedese Vito daňové doklady Matoviča prikryté dekou; že mali namierené k Matovičovej babke do Borovej, kde mali dokumenty uložiť; že auto večer zaparkoval pred jeho činžiakom a Matovič si vypýtal kľúče od neho; že cez noc Matovič auto odviezol a do telefónu mu povedal, že sa nemá starať; ale tiež aj na otázky, že nikdy nezaplatil sumu 5000 eur, ani sumu 348.000 korún Matovičovi ako časť kúpnej zmluvy a na niektoré ďalšie otázky.Premiér Robert Fico (Smer-SD) minulý rok vo februári Matoviča obvinil, že je daňový podvodník, ktorý používa na zakrytie nelegálnej činnosti biele kone. Aby sa šéf OĽaNO-NOVA vyhol v minulosti daňovej kontrole, previedol svoju firmu Igor Matovič – regionPress na bieleho koňa, zničil účtovníctvo za celú históriu jej fungovania a prepral 122 miliónov korún, uviedol Fico. Matovič obvinenia premiéra odmietol, predaj podniku bol podľa neho riadne zdanený viac ako 15 miliónmi korún. Odmietol tvrdenia, že vytuneloval vlastnú firmu a výčitku, že peniaze si poslal na vlastný účet, ako aj to, že by Vandák bol v skutočnosti bielym koňom.tvrdil vlani Matovič. Nový majiteľ si podľa jeho slov agendu prevzal.deklaroval politik. Chýbajúce dva roky mal mať na starosti Vandák.Svedkovia počas vyšetrovania podľa Matoviča vyvrátili slová Vandáka, ako mu nadŕžali v banke, u notára aj na daňovom úrade. "To je dostatočným dôkazom, že ide o účelové rozprávky Smeru," doložil. "uzavrel Matovič.