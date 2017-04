Vandák: Matovič zmanipuloval predaj firmy regionPress a podviedol ma

Igor Matovič, archívne foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Igor Matovič, archívne foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič zmanipuloval predaj svojej firmy regionPress a podviedol ma. Pred médiami to dnes uviedol bývalý zamestnanec vydavateľstva Pavel Vandák, ktorému Matovič v roku 2008 podnik predal. Lídra opozičného hnutia vyzval, aby spolu absolvovali detektor lži a ukázalo sa, kto hovorí pravdu.Vandák dnes opísal, ako sa v roku 2008 udial prevod Matovičovej firmy. O skutočnostiach už vypovedal v roku 2016 pred policajným vyšetrovateľom. Skôr sa podľa jeho slov bál ísť na políciu, pretože mal z Matoviča strach.Bývalý pracovník vydavateľstva a neskôr živnostník pracujúci preň vysvetlil, že na žiadosť svojho šéfa opakovane podpisoval dokumenty bez toho, aby vedel, o čo ide. Tvrdí, že si neuvedomoval, že sa stal vlastníkom firmy svojho šéfa a nikdy za takúto kúpu nič nezaplatil. Dnes vraj nevie, čo sa s touto firmou stalo a či ju stále vlastní."Preto si myslím, že to bolo všetko zmanipulované. Igor (Matovič, pozn. TASR) mi dával podpisovať papiere, ktoré mal prekryté rukou a hovoril len podpisuj, podpisuj, podpisuj," opísal Vandák stretnutie u notára, u ktorého vraj vtedy býval Matovič v podnájme.Vandák rovnako nevedel, čo podpisuje v banke, kde ho Matovič zobral tesne pred záverečnou. "Prikázal mi, aby som sa najprv pozeral na tabuľu s kurzami a potom mi povedal, že už môžem podpisovať, tak som podpisoval," uviedol Vandák, ktorý si mal podľa jeho slov následne vybrať dovolenku a na mesiac sa niekam "odpratať".Matovič mu mal pri východe z banky povedať, že sa z neho stal práve milionár. "Myslel som si, že si robí srandu," vysvetlil s tým, že sa zároveň dozvedel, že mu budú volať pracovníčky z Daňového úradu, nemá im však dvíhať. "Už som šípil, že niečo nie je v poriadku. Povedal mi, nezdvíhaj nikomu, iba tým čo máš uložených v telefóne a príde aj čas, kedy nebudeš dvíhať ani mne," dozvedel sa údajne. Súčasný politik mal Vandákovi za jeho konanie sľúbiť doživotnú rentu v jeho firme 1500 eur, čo sa však nenaplnilo.Papiere o kúpe firmy nedostal Vandák hneď, ale až neskôr. Tvrdí, že im nerozumel. Na Daňovom úrade potom klamal podľa inštrukcií, ktoré vraj dostal od Matoviča. Mal hovoriť, že dal účtovníctvo regionPress-u do zberu, lebo ho nemal kde skladovať.Matovič ho mal v auguste 2008 zavolať do firmy a kázal mu naložiť do auta Mercedes Vito škatule s účtovníctvom. To išli odviezť do obce Borová, pretože však ešte babky nespali, vrátili sa do Trnavy. Matovič si zobral kľúče od dodávky zaparkovanej pred Vandákovým domom a v noci auto zmizlo. Vandák ráno Matovičovi preto telefonoval. "Odsekol mi, že o to sa nestaraj," mal dostať odpoveď, že všetko je v poriadku.Jediné doklady, ktoré Vandák kúpou podniku získal, mali byť pohľadávky vydavateľstva. Tie chcel neskôr vymôcť cez dražobnú spoločnosť, avšak bez väčšieho úspechu. Vandák tvrdí, že vlastnou rukou vypísal Matovičovi dva výdavkové doklady na 345.000 korún a 5000 eur, ktoré mali byť splátkou kúpnej ceny. "Pýtal som sa ho: Ja som ti dal 345.000 korún? Povedal mi: To nerieš. Takisto to prebiehalo aj so sumou 5000 eur," doložil.Premiér Robert Fico minulý rok vo februári Matoviča obvinil, že je daňový podvodník, ktorý používa na zakrytie nelegálnej činnosti biele kone. Aby sa šéf OĽaNO-NOVA vyhol v minulosti daňovej kontrole, previedol svoju firmu Igor Matovič – regionPress na bieleho koňa, zničil účtovníctvo za celú históriu jej fungovania a prepral 122 miliónov korún, uviedol Fico. Vandák pracoval pre Matoviča ako živnostník, podľa premiéra nikdy nemal k dispozícii takúto sumu peňazí. Podľa premiéra Matovič dva mesiace po prevode firmy od zmluvy odstúpil.Matovič obvinenia premiéra odmietol, predaj podniku bol podľa neho riadne zdanený viac ako 15 miliónmi korún. Odmietol tvrdenia, že vytuneloval vlastnú firmu a výčitku, že peniaze si poslal na vlastný účet, ako aj to, že by Vandák bol v skutočnosti bielym koňom. "Pavel Vandák potvrdil, že reálne vykonával činnosť a vymáhanie pohľadávok. Ktorý biely kôň reálne vykonáva činnosť? Tiež odmietam, že som zlikvidoval účtovníctvo. Kompletnú agendu som odovzdal Vandákovi," tvrdil vlani Matovič.Nový majiteľ si podľa jeho slov agendu prevzal. "Asi po troch dňoch, keď Vandák povedal, že nemá miesto na jej uskladnenie, prevzal som účtovníctvo za roky 1997 až 2001, tam už ani nebola povinnosť uchovávať tieto údaje, a za roky 2003 a 2005 až 2008 v aute Mercedes Vito. Toto účtovníctvo som ja osobne riadne uskladnil a niekoľko rokov toto auto parkovalo na dvore mojej starej mamy v obci Borová," deklaroval politik. Chýbajúce dva roky mal mať na starosti Vandák.