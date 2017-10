Vandas a Ihnačák mieria do Litvínova

Na snímke v šanci Brian Ihnačák. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Litvínov 15. októbra (TASR) - Hokejoví útočníci Michael Vandas a Brian Ihnačák by sa mali stať posilami posledného tímu českej extraligy HC Verva Litvínov. Obaja sú podľa klubového webu blízko k dohode na zmluve, po vybavení administratívnych záležitostí by mohli nastúpiť už v utorkovom domácom zápase proti Plzni.Slovák Vandas sa po minulej sezóne po štyroch sezónach vo Vítkoviciach vrátil do materského Popradu. Dvadsaťšesťročný krídelník si v tomto ročníku pripísal v 10 zápasoch Tipsport Ligy sedem bodov (6+1).uviedol pre klubový web generálny manažér Litvínova Robert Kysela.O šesť rokov starší Brian Ihnačák zostával po skončení kontraktu v Sparte Praha od konca minulej sezóny bez angažmánu. Syn bývalého československého reprezentanta Petra Ihnačáka sa narodil v Toronte, ale reprezentoval Taliansko, na Slovensku hral za Kežmarok, Zvolen a Poprad, v Česku okrem Sparty obliekal aj dres Hradca Králové. Pôsobil i v talianskej lige, vo švédskom druholigovom Malmö a takisto v Nórsku v tíme Valerengy Oslo.povedal Kysela. Klub rokuje aj s ďalším útočníkom a takisto jedným obrancom.