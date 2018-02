Vanfleteren už roky propaguje v Beneluxe turistické možnosti Slovenska

Gerdi Vanfleteren Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Brusel 4. februára (TASR) - Trinásť rokov propaguje krásy Slovenska na veľtrhoch pre turistov a dovolenkárov v Belgicku a Holandsku. Väčšinou za vlastné peniaze. Belgický podnikateľ Gerdi Vanfleteren, majiteľ hotela Sojka v Malatínach na Liptove. Nechýbal ani tohto roku na 60. ročníku Veľtrhu cestovného ruchu v Bruseli (1.-4.2).V rozhovore pre TASR uviedol, že už od začiatku svojho podnikania na Slovensku pochopil, že naša krajina je pre Belgičanov a Holanďanov neznáma. Ešte aj teraz tvrdí, že sme pre krajiny Beneluxuvysvetlil.Vanfleteren je rád, že sa mu podarilo na Slovensku nájsť partnerov na financovanie svojich prezentačných stánkov a vďaka tomu mohol od začiatku tohto roka prezentovať našu krajinu na turistických výstavách v Antverpách a Utrechte. V Holandsku dokonca spolupracoval s ministerstvom dopravy SR, vďaka čomu šíri po svete značkuNa výstave v Bruseli ponúkal záujemcom o Slovensko likér Tatranský čaj a slovenské vína. Tie sa snaží do Beneluxu aj dovážať a prezentovať našu krajinu aj po tejto stránke.Podľa jeho slov je záujem Belgičanov a Holanďanov o Slovensko veľký, ale je na ňom, aby ich osobne presvedčil, že ide o bezpečnú krajinu, kde sa platí eurom a kde žijúOkrem Liptova, kde dlhodobo podniká, má záujem dostať turistov i do iných končín Slovenska.pripomenul svoje plány týkajúce sa pobytov na západe Slovenska. Ocenil, že na veľtrhu spoznal zástupcov mesta Giraltovce z východného Slovenska, lebo získal ďalšie kontakty a ponuky na spoluprácu.Na otázku, ako vníma skutočnosť, že Slovensko oficiálne absentuje na takých veľkých výstavách ako v Bruseli, Vanfleteren odpovedal, že je to veľká chyba." uviedol.Pripomenul, že napríklad Slovinsko, s ktorým si našu krajinu často mýlia, sa na veľtrhu v Bruseli zúčastňuje každý rok a cítiť to na počte nárastu turistov.opísal situáciu.Tvrdí, že všetkým záujemcom o našu krajinu hovorí, že Slovensko je pestrá destinácia - s krásami prírody, s ponukou hradov, kultúry, netradičných kostolov, jazier a termálnych kúpeľov i športového vyžitia. Až 70 percent klientov v jeho ubytovacom zariadení tvoria Slováci. Vyše 20 percent sú Belgičania a Holanďania, tí však na rozdiel od Slovákov zostávajú na dlhšie pobyty, až dvojtýždňové. Najnovšie má klientov aj z Izraela a rastie počet Ukrajincov, Poliakov a Čechov.Vanfleteren, ktorý sa považuje zana Slovensku, chce krajinám Beneluxu dokázať, že u nás sa dá dobre najesť, napiť sa a spoznať nové veci. Začal preto ponúkať balíkNa konci bruselského veľtrhu už mal plný prvý májový autobusový turnus. Na druhej strane chce dostať viac Slovákov do rodného Belgicka a Flámska, ukázať, akojeho rodáci. Priznal však, že zatiaľ je záujem malý a zvažuje osloviť nejakého tour-operátora kvôli spoločnému projektu.