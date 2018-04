Vantruba od pondelka trénuje a chystá sa na návrat: Rameno už nebolí

Brankár Trnavy Martin Vantruba, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 19. apríla (TASR) - Brankár Martin Vantruba sa v pondelok vrátil do tréningového procesu a chystá sa zabojovať o post jednotky v tíme fortunaligového lídra Spartaka Trnava, kde ho počas absencie adekvátne zastúpil Martin Chudý.Vantruba od konca marca laboroval so zraneným ramenom. V stredajšej semifinálovej odvete Slovnaft Cupu proti Slovanu Bratislava už sedel na lavičke náhradníkov.povedal Vantruba v rozhovore pre portál fortunaliga.skVo Fortuna lige vynechal tri aprílové duely – proti Dunajskej Strede, Slovanu a Ružomberku.uviedol 20-ročný brankár, ktorému hrozila dokonca operácia.Zápasy svojho tímu prežíval z tribúny.poznamenal člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov, ktorý sa v lete bude sťahovať z Trnavy do pražskej Slavie.Chudý si v troch ligových zápasoch dvakrát udržal čisté konto a verí, že by mohol zostať medzi žrďami.