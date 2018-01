Brankár Trnavy Martin Vantruba, archívna snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Trnava 4. januára (TASR) - Talentovaný slovenský futbalový brankár Martin Vantruba prestúpil do Slavie Praha, jar však dohrá v Spartaku Trnava. Ešte len 19-ročný gólman sa s úradujúcim českým majstrom dohodol na dlhodobej spolupráci, zmluvu podpísal do 30. júna 2022.Na jeseň podával Vantruba v Trnave kvalitné výkony. Nastúpil v osemnástich dueloch, osemkrát si udržal čisté konto a výrazne sa zaslúžil o to, že Spartak prezimuje na čele tabuľky Fortuna Ligy.uviedol pre oficiálny klubový web Spartaka generálny manažér Pavel Hoftych.V dresesa odchovanec trnavského futbalu stretne s dvojicou Slovákov - Jakubom Hromadom a Miroslavom Stochom.nechal sa počuť 196-centimetrový vysoký brankár.