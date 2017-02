VAPNI: Mali by sme pomôcť migrantom, utekajúcim pred nebezpečenstvom

Na snímke veľvyslanec Izraela na Slovensku Zvi Vapni. Foto: Foto:

Bratislava 7. februára (TASR) - Jednou z tragédií počas druhej svetovej vojny je tá, že mnoho utečencov nemohlo utekať do iných krajín, dvere boli pre nich zatvorené. Verím tomu, že vždy by sme mali podať pomocnú ruku a pomôcť utečencom, ktorí utekajú pred skutočným nebezpečenstvom. Ide o humánnu vec. Uviedol to izraelský veľvyslanec na Slovensku Zvi Aviner Vapni.Reagoval tak na otázku, čo by mali podľa neho európske krajiny spraviť s utečencami, keďže práve Izrael sa stal v 40. rokoch minulého storočia domovom pre mnohých ľudí, ktorí utekali pred holokaustom.zdôraznil veľvyslanec.Zároveň si myslí, že svet by mal robiť všetko pre to, aby vyriešil násilie prebiehajúce v krajinách pôvodu." dodal Zvi Aviner Vapni.Verí tomu, že väčšina utečencov hľadá iba bezpečie pred vojnou a terorom. No zároveň si myslí, že existuje potreba ubezpečiť ľudí, že medzi utečencami nie sú radikálni aktivisti, ktorí by chceli Európe poškodiť.