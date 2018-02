Varga a Gajdošová sa v sezóne sústredia na olympijskú kvalifikáciu

Richard Varga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) – Dvaja zo slovenských reprezentantov v triatlone Richard Varga a Romana Gajdošová sa pred štartom novej sezóny vrátili z prvého zahraničného sústredenia, po ktorom v piatok absolvovali výkonnostné testy v Národnom športovom centre.uviedol Varga na tlačovej konferencii na pôde ŠCP. Jedenásty muž z OH 2016 v Rio de Janeiro a deväťnásobný Triatlonista roka dodal:Štvornásobná Triatlonistka roka v rade za sebou Romana Gajdošová v januári úspešne absolvovala bakalárske štátnice na Masarykovej univerzite v Brne a vzápätí po nich takmer dvojtýždňový tréningový pobyt v Lanzarote.Cieľom oboch našich reprezentantov je štartovať na OH 2020 v japonskom Tokiu. Pre Vargu by to mala byť už tretia účasť na OH.Aj Gajdošová má v pláne ďalšie sústredenia na Gran Canarii a v Tenerife.Na OH 2020 v Tokiu sa po prvý raz uskutočnia preteky štafiet (2 ženy + 2 muži).informoval mediálny pracovník ŠCP Michal Varga.