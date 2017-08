Varovný odkaz Pchjongjangu už poslal aj šéf Pentagónu Mattis

James Mattis Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 9. augusta (TASR) - Po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi dnes Pchjongjang varoval aj americký minister obrany James Mattis. Severokórejské vedenie by podľa neho nemalo uvažovať o ničom takom, čo by viedloŠéf Pentagónu povedal, že v čomkoľvek, čo Severná Kórea podnikne, ju USA výrazne prekonajú a v prípade vypuknutia konfliktu Pchjongjang prehrá. Mattis pripomenul, že USA presadzujú diplomatické riešenie, spoločná vojenská sila Ameriky a jej spojencov je však najmohutnejšia na svete, citovala ho agentúra AP.Francúzsko vyzvalo všetky zainteresované strany, "napätia v súvislosti s jadrovými ambíciami Pchjongjangu. Hovorca francúzskej vlády Christophe Castaner povedal, že Paríž sa na celú záležitosť pozerá s obavami a je pripravený ponúknuť všetky dostupné prostriedky, aby sa podarilo nájsť mierové riešenie.Severokórejská armáda vyhlásila, žesvoje operačné plány preventívneho útoku na ostrov Guam. K útoku môže dôjsť podľa nej kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un. Šéf Bieleho domu Donald Trump zase varoval, že pokiaľ Severná Kórea vystupňuje jadrovú hrozbu, stretne sa s nebývalou ráznosťou a