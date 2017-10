Váš muž vedel, do čoho ide, oznámil Trump vdove po zabitom vojakovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 18. októbra - Americký prezident Donald Trump v rámci kondolenčného telefonátu vdove po vojakovi zabitom pri útoku v Nigeri povedal, že jej manžel "vedel, do čoho ide".Informáciu, ktorú už v priebehu dňa zverejnili niektoré americké médiá, pred malou chvíľou potvrdila agentúre Associated Press (AP) aj matka zosnulého vojaka. "Tá správa je pravdivá," povedala Cowanda Jones-Johnson, matka padlého amerického vojaka Davida Johnsona. Trump "nielenže zneuctil môjho syna, ale bol neúctivý aj k jeho vdove", dodala.Obsah telefonického hovoru s Trumpom, ktorý žena padlého vojaka musela absolvovať cestou na letisko, kde mali priviezť telo jej muža, zverejnila ako prvá demokratická poslankyňa Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Frederica Wilson. Trump na to na Twitteri reagoval s tým, že poslankyňa si celú príhodu vymyslela.