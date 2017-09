Vašečka s uvoľnením dlhovej brzdy nesúhlasí, proti je aj Kollár

Poslanec NR SR Richard Vašečka (OĽaNO) Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. septembra (TASR) – Diaľnice a celá infraštruktúra sú podľa opozičného poslanca Richarda Vašečku (OĽaNO) veľmi dôležité.uviedol Vašečka dnes v parlamente. S uvoľnením dlhovej brzdy na ich výstavbu však nesúhlasí.Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v súčasnosti diskutujú o návrhu uznesenia k uvoľneniu dlhovej brzdy. Návrh na prijatie tohto uznesenia predložila parlamentu skupina poslancov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Poslanci ním chcú zaviazať ministerstvá dopravy a financií, aby pripravili podklady, na základe ktorých následne výbor pripraví novelu ústavného zákona o dlhovej brzde.Podľa Vašečku však chýbajúce peniaze nie sú hlavným problémom nestavania diaľnic.vymenoval poslanec.Okrem toho vo vláde vidí zlého hospodára a nedôveruje mu. Zároveň mu chýba aj strategický plán výstavby diaľnic, ktorý by sa v parlamente prijal ústavnou väčšinou. Nemohla by ho tak následne meniť každá nová vláda. Zároveň, keďže sú medzi predkladateľmi viacerí súčasní predsedovia vyšších územných celkov, predloženie takéhoto návrhu vníma ako predvolenú kampaň pred župnými voľbamizdôraznil poslanec.Podobne aj predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár označil výstavbu diaľnic za veľmi potrebnú a uvedomuje si, že treba nájsť riešenie na jej financovanie. Pri uvoľnení dlhovej brzdy je však opatrný.uviedol Kollár na adresu súčasnej vlády. Za súčasných okolností tak nepodporí uvoľnenie dlhovej brzdy.Naopak, diskusiu o uvoľnení dlhovej brzdy obhajoval predseda finančného výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD). Táto téma sa podľa neho dosť politizuje. Dlhová brzda na Slovensku je podľa neho prísnejšia ako to, čo od Slovenska požaduje EÚ. Zároveň si nemyslí, že po uvoľnení dlhovej brzdy by vláda mohla "bohapusto" míňať. Ministerstvo bude totiž každý rok predkladať parlamentu rozpočet, vláda sa bude zodpovedať svojim voličom a tiež aj úradníkom v Bruseli.