Vasiliauskas: Situácia v Taliansku by už nemala ohrozovať eurozónu

Vilnius 11. júna (TASR) - Politická situácia v Taliansku by nemala predstavovať hrozbu pre eurozónu napriek tomu, že v predchádzajúcich dňoch spôsobila výkyvy na finančných trhoch. Uviedol to v pondelok člen Menového výboru Európskej centrálnej banky (ECB) Vitas Vasiliauskas.Euro a talianske štátne dlhopisy boli v posledných týždňoch ako na horskej dráhe po tom, ako sa na vytvorení vládnej koalície dohodli dve protisystémové strany: Hnutie piatich hviezd a Liga Severu. Niektorí investori sa obávajú, že Taliansko by sa pod ich taktovkou mohlo vzdať eura.Náklady Talianska na obsluhu dlhu však v pondelok prudko klesli v reakcii na vyhlásenia nového ministra hospodárstva Giovanniho Tria, ktorý v nedeľu (10.6.) povedal, že nová koaličná vláda nemá v úmysle opustiť eurozónu a plánuje znížiť úroveň dlhu.Napriek nervozite na trhu sa očakáva, že ECB po štvrtkovom (14.6.) zasadnutí oznámi stiahnutie časti z finančnej podpory pre eurozónu. A špekuluje sa tiež, že do konca roka ukončí nákup dlhopisov v objeme 2,5 bilióna eur.Vasiliauskas, ktorý je guvernérom centrálnej banky v Litve, pripomenul, že Taliansko už má vládu, po mesiacoch neistoty, keď strany po patovom výsledku volieb dlho hľadali koaličných spojencov. Vasiliauskas sa preto domnieva, že v súčasnosti nepredstavuje Taliansko hrozbu pre eurozónu. Dodal však, že situáciu v krajine je potrebné monitorovať.