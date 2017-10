Vaško sa stal celkovým víťazom Svetového pohára v skokoch a akrobacii

Na archívnej snímke Alexander Vaško. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Šanghaj 4. októbra (TASR) - Slovenský pretekár vo vodnom lyžovaní za vlekom Alexander Vaško sa stal víťazom ITC Tour 2017 v disciplínach skoky a akrobacia. K dvom triumfom pridal aj tretie miesto v slalome. O konečnom poradí rozhodli záverečné preteky Svetového pohára v Šanghaji.Svetový pohár vo vodnom lyžovaní za vlekom vyvrcholil v Šanghaji aj za účasti viacerých slovenských reprezentantov. Najviac sa podľa očakávania darilo Vaškovi ml., ktorý obsadil druhé miesto v disciplíne skoky. V prvom kole vyrovnal svoj osobný rekord, keď skočil do vzdialenosti 64,7 m, no v druhom dosiahol iba 60,9 m. To nestačilo na Vaškovho veľkého rivala Bielorusa Nikitu Papakula, ktorý triumfoval za súčet 65,6 m a 64,9 m. Ďalší člen klubu KVL Trixen Košice Juraj Kerpčár ml, si pokusom 56,0 m vytvoril osobný rekord. Nikolas Wolf sa nedostal cez 50-metrovú hranicu a obsadil 9. miesto. Pekný úspech dosiahla aj Veronika Cséploová, ktorá v skokoch obsadila 3. priečku a pokusom 42,9 m si vytvorila osobný rekord. Rovnaká pozícia jej patrila aj v celkovom poradí.Vo wakeboardingu najskôr Zuzane Hruškovej nevyšla kvalifikačná jazda, no v opravnej získala 50 bodov, vďaka čomu postúpila do najlepšej osmičky. Členka Bratislava Wake Clubu sa po výkone 30,22 b. umiestnila na konečnej 8. pozícii. Samuel Szabó sa v rovnakej disciplíne umiestnil na 19. mieste.