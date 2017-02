Vatikán kritizujú za pozvanie Číny na konferenciu o darcovstve orgánov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 8. februára (TASR) - Vatikán sa stal terčom kritiky za svoje rozhodnutie pozvať na konferenciu o obchodovaní s ľudskými orgánmi aj Čínu, a to aj napriek správam, že ako darcov zneužíva ľudí odsúdených na smrť.Vedenie Pápežskej akadémie vied (PAS) podľa britskej spravodajskej stanice BBC priznalo, že nevie, či Čína ešte pokračuje v tejto praxi, ale vyjadrilo nádej, že pozvanie na konferenciu jej poslúži ako povzbudenie pre zmenu prístupu k darcovstvu orgánov.Združenie Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) však deklarovalo, že pozvanie Číny do Vatikánu konferenciu kompromituje. Podľa DAFOH mala pápežská akadémia odmietnuť účasť Číny, kým nedôjde k nezávislému prevereniu skutkového stavu v tejto krajine.vyhlásil predstaviteľ DAFOH Torsten Trey.Kým podľa ľudskoprávnych skupín v Číne ešte stále odoberajú orgány z tiel popravených odsúdencov, Peking tvrdí, že s touto praxou prestal v roku 2015.Nedobrovoľnými darcami orgánov na transplantáciu sú najmä väznení príslušníci hnutia Fa-lun-kung, ktoré bolo v Číne ako duchovný a náboženský kult zakázané v roku 1999. Obeťami sú však aj kresťania, Tibeťania či Ujguri a príslušníci ďalších národností väznení sa svoje názory, uviedli ľudskoprávni aktivisti.Čína pociťuje nedostatok orgánov vhodných pre svoj transplantačný program. V krajine sa s ľudskými orgánmi obchoduje aj na čiernom trhu, uviedla BBC.Témou konferencie vo Vatikáne je obchod s orgánmi a tzv. transplantačná turistika. Na dvojdňovom podujatí v sídle Pápežskej akadémie vied vo Vatikánskych záhradách sa zišli predstavitelia viac ako 20 krajín sveta. Sympózium prebieha v sekciách rozdelených podľa teritórií (Amerika, Afrika, Európa, východné Stredomorie, západné Tichomorie a juhovýchodná Ázia). Dnes, na záver konferencie, bude vydaná spoločná deklarácia.upozorňuje PAS.Podľa štatistík, ktoré boli v roku 2014 predložené pápežovi Františkovi, z milióna uskutočnených transplantácií orgánov bolo skutočne potrebných len niečo cez desať percent (120.000), informoval Vatikánsky rozhlas. Vo väčšine prípadov ide o transplantácie obličiek, ktoré predstavujú 75 percent ilegálneho obchodu s orgánmi. Ďalšími žiadanými orgánmi sú pečeň, srdce, pľúca, pankreas a črevo, napísal vatikánsky denník Osservatore Romano.