Vatikán na Svetový deň migrantov upozorňuje na ich zraniteľnosť

Vatikán 15. januára (TASR) - "Migrujúce deti, zraniteľné a bez hlasu" - tak znie téma posolstva, ktorú pápež František zvolil pre 103. Svetový deň migrantov a utečencov. Z iniciatívy katolíckej cirkvi sa pripomína každú tretiu januárovú nedeľu. V roku 2017 pripadla na 15. januára. Pápež svoje posolstvo k tohtoročnému svetovému dňu signoval 8. septembra 2016 vo Vatikáne na sviatok Narodenia Panny Márie.František vo svojom posolstve vychádza z dvoch citácií zo Svätého písma: "Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal." (Mk 9, 37).Slovami evanjelistov Matúša, Marka, Lukáša a Jána pápež pripomína kresťanskému spoločenstvu učenie, "ktoré je zároveň uchvacujúce i veľmi záväzné".Pápež pokračoval: "Evanjelisti sa však vyjadrujú aj o zodpovednosti tých, ktorí konajú proti milosrdenstvu: 'Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.'" (Mt 18, 6)František upozornil: "Či možno zabudnúť na toto prísne napomenutie pri pomyslení na vykorisťovanie mnohých detí, ktoré ľudia bez škrupúľ nútia k prostitúcii či zneužívajú na pornografiu, robia z nich otrokov detskej práce alebo ich najímajú ako vojakov, zapájajú do obchodu s drogami a ďalších foriem zločinnosti; pričom sú tieto deti nútené utekať od konfliktov a prenasledovania, riskujúc, že sa niekde ocitnú samy a opustené?"Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi pokračoval, že mu "pri príležitosti tohoročného Svetového dňa migrantov a utečencov leží na srdci, aby poukázal na existenciu maloletých migrantov, zvlášť tých, ktorí putujú sami. Vyzval všetkých, aby sa starali o mladých chlapcov a dievčatá, ktorí sú trojnásobne nechránení: pretože sú mladiství, pretože sú cudzincami, a pretože sú bezbranní, keď z rôznych dôvodov musia žiť ďaleko od svojej domovskej krajiny a odlúčení od svojich rodinných väzieb"."Spomedzi migrantov sú deti tými najzraniteľnejšími, pretože v živote, kde sa ocitli, sú akoby neviditeľné a bez vlastného hlasu: v nebezpečenstve prichádzajú o doklady, a tak ostávajú pred očami sveta ukryté; pretože ich nesprevádzajú dospelí, ich hlas zaniká a nie je ho počuť," konštatoval.Pápež ďalej uviedol, že "je nevyhnutné, aby s ohľadom na dobro svojich detí imigranti čo najužšie spolupracovali so spoločenstvami, ktoré ich prijali."František rozoberá následky dopadajúce na maloletých migrantov, ak sa v novej krajine dostanú na dno spoločnosti. "Preto je absolútne nevyhnutné, aby sa v domovských krajinách riešili príčiny migrácií. To si ako prvý krok vyžaduje úsilie celého medzinárodného spoločenstva o ukončenie konfliktov a násilia, ktoré nútia ľudí utekať. Okrem toho je však potrebná aj dlhodobá vízia, ktorá bude pre oblasti postihnuté najzávažnejším porušovaním práva a nestabilitou predvídať vhodné programy, aby sa všetkým zaistil prístup ku skutočnému rozvoju, podporujúcemu dobro dievčat a chlapcov, ktorí sú nádejou ľudstva," podčiarkol.Posolstvo Svätého Otca v plnom znení uverejnila na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska (KBS) aj Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu. Prvýkrát Svetový deň migrantov a utečencov vyhlásil pápež Benedikt XV. v roku 1914. Začiatok jeho pontifikátu sa časovo zhodoval s vypuknutím prvej svetovej vojny. Svätý Otec, nazývaný aj "pápežom pokoja", reagoval na novú situáciu vo svete tým, že v Taliansku vymenoval biskupa, ktorý mal na starosti utečencov. Nástupca sv. Petra vtedy zároveň vyjadril želanie, aby sa Svetový deň migrantov pripomínal každý rok.Na Slovensku sa v rámci rímskokatolíckej cirkvi problematikou migrantov a utečencov zaoberá Rada pre migrantov, utečencov a pútnikov Konferencie biskupov Slovenska. Má dvoch predsedov a ako pre TASR vysvetlil hovorca KBS Martin Kramara, oblasť migrantov a utečencov má na starosti Mons. Jozef Haľko a za oblasť pútnikov je zodpovedný Mons. Ján Orosch.Problematike migrantov a utečencov sa venujú aj ďalšie dva dni: Svetový deň utečencov (20. júna) a Medzinárodný deň migrantov (18. decembra). Ide o dni vyhlásené Organizáciou Spojených národov