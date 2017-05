Vatikán znepokojili návrhy cirkevných zákonov v ukrajinskom parlamente

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 19. mája (TASR) - Vatikán si predvolal veľvyslanca Ukrajiny pri Svätej stolici. Stalo sa tak v súvislosti so spornými návrhmi zákonov prerokúvanými ukrajinským parlamentom, ktoré sú namierené proti ukrajinskej pravoslávnej cirkvi moskovského patriarchátu. Agentúru RIA Novosti o tom dnes informoval protojerej Nikolaj Danilevič.Podľa jeho slov je Vatikán znepokojený možnosťou, že ukrajinský parlament prijme spomínané zákony. Dodal, že Vatikán je v tejto veci plne solidárny s kritikou zákonov, ako ju sformuloval najvyšší predstaviteľ Charkovsko-Záporožskej diecézy, katolícky biskup Stanislav Šyrokoraďuk.RIA Novosti uviedla, že ukrajinský parlament mal vo štvrtok rokovať o dvoch návrhoch týkajúcich sa štatútu náboženských organizácií na Ukrajine.Jeden z návrhov predpokladá, že náboženské organizácie, ktorých riadiace centrá sa nachádzajú v štáte označenom Ukrajinou za agresora, smú vymenúvať svojich metropolitov a biskupov len so súhlasom ukrajinských úradov.Druhý návrh počíta s tým, že farníci smú meniť jurisdikciu náboženských obcí, ktorých centrá pôsobia na Ukrajine i v zahraničí. Ukrajinská pravoslávna cirkev moskovského patriarchátu považuje dokument za represívny a obáva sa, že jeho prijatie by mohlo viesť k zabraniu chrámov v jej správe.RIA Novosti poznamenala, že poslanci ukrajinského parlamentu vo štvrtok tieto návrhy zákonov nestihli prerokovať.Kremeľ medzičasom označil za neprípustné akékoľvek kroky, ktoré by poškodzovali záujmy ruskej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine.Na Ukrajine existujú tri pravoslávne cirkvi. Ukrajinská pravoslávna cirkev moskovského patriarchátu, ktorá je súčasťou ruského pravoslávia, je najväčšou cirkvou v krajine a jedinou cirkvou, ktorú celosvetové pravoslávie uznáva ako kánonickú.Druhou je ukrajinská pravoslávna cirkev kyjevského patriarchátu, ktorá v pravosláví nie je uznávaná a je izolovaná, aj keď v samotnej krajine má vplyv.Treťou je ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev, ktorá bola založená zo Severnej Ameriky. Tam je súčasťou konštantínopolského patriarchátu, ktorý ju však na Ukrajine neuznáva.Ukrajinská pravoslávna cirkev moskovského patriarchátu v uplynulom období často upozorňovala na prípady marenia práce svojich duchovných i na zaberanie chrámov predstaviteľmi autokefálnych cirkví. V rokoch 2014-16 takto táto cirkev prišla na Ukrajine o 40 chrámov.Pravoslávie je na Ukrajine väčšinovou cirkvou. Vplyv tam má však aj cirkev katolícka, ktorá sa tam vyskytuje v dvoch formách: ako gréckokatolícka a ako rímskokatolícka. Pôsobia tam aj početné protestantské obce, pričom niektoré z nich majú aj dlhú tradíciu. Existuje tam aj islam a obnovujú sa tam aj židovské náboženské obce.